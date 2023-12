Homicidio en Caucete: concretaron una nueva medida judicial necesaria para la causa

jueves, 7 de diciembre de 2023 21:50

A medidos de noviembre, el barrio Ruta 20 en Caucete se vio conmocionado por un crimen ocurrido en el interior de una vivienda en una reunión familiar, donde Manuel Ruiz de 61 años de edad fue asesinado por una presunta agresión sexual a un menor de edad. Los imputados en el hecho son Antonio Solano Molina Varela y su pareja, Gilda Alejandra Flores, quienes ya pasaron la audiencia de control de la acusación.

En este marco, se avanzó en la investigación del hecho y desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que se logró concretar una medida clave solicitada. Se trata de la realización de dos audiencias de Cámara Gesell donde prestaron sus palabras los menores de 4 y 6 años que habrían sido testigos del hecho.

"Se hicieron las audiencias de Cámara Gesell, son muy chicos los menores de 4 y 6 años, y estoy esperando el informe escrito de la psicóloga que hizo la entrevista", comenzó diciendo a Diario La Provincia SJ, el fiscal de la causa, Francisco Micheltorena. En ese sentido, agregó: "Se sigue con la instrucción de la causa, se van iniciando las pericias de ADN sobre los elementos contundentes".

Sobre los imputados, se había conocido anteriormente que tras análisis toxicológicos, se pudo corroborar que tenían restos de estupefacientes en el cuerpo, dato por el que se realizaron análisis complementarios. Cabe recordar que el elemento en cuestión analizado como usado en el crimen de Ruiz es un caño de gas.

"Los testigos sí indican que usó ese caño, además vamos a hacer cotejo de ADN para ver si están las huellas del homicida, igual que en el arma que se secuestró a la madre de los menores, e incautación de datos de los teléfonos que se secuestraron en el lugar te un testigo y otros", sostuvo el Fiscal.

En la audiencia, Molina Varela fue imputado por homicidio simple y lesiones leves y continuará detenido en Comisaría 9na. Por otra parte, su pareja de apellido Flores, fue imputada por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y fue liberada.

"La próxima etapa en la investigación sería la acusación o no, pero veremos si hay algún justificante o no. Hoy la causa está como homicidio simple, podría haber algún agravante o algún atenuante, pero todavía no sabemos", cerró Micheltorena.