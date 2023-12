Fuga en la Comisaría Quinta: uno ya fue recapturado e investigan el registro de las cámaras de seguridad

lunes, 4 de diciembre de 2023 09:37

Este sábado en la mañana un hecho sacudió a la Policía de San Juan. Dos presos habían escapado del calabozo de la Comisaría Quinta, tras un descuido del efectivo que tenía a cargo el control de la detención. Unas horas más tarde lograron recapturar a uno de ellos, Bazán, pero no así a quien sería el autor de uno de los robos más importantes del último tiempo, de apellido Escalante.

A partir de esto se inició una investigación que ahora derivó en el secuestro de los discos rígidos de las cámaras de seguridad para ver el registro de cómo se escaparon y la responsabilidad que tuvo el calabocero. Así lo indicó el comisario mayor Jorge González, jefe de Unidad Coordinadora de la Policía de San Juan, quien explicó que los primeros datos dan cuenta que no hubo ninguna medida de fuerza por parte del detenido.

"Se cuenta con cámaras en distintos lugares y en los calabozos. Se pidió los CD de todas las cámaras y ya es motivo de investigación para saber qué pasó", explicó el comisario en Radio Sarmiento. Luego indicó que "no hay personas agredidas por los internos y no hay forzadura de la cerradura. Pudo haber existido negligencia o no".

Según explicó el comisario, tras la fuga, las autoridades pusieron en conocimiento a la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública y a la división Delitos Especiales. En tanto que por el ministerio público fiscal tomó la investigación el fiscal Iván Grassi. De esta forma ya hay dos investigaciones que avanzan para saber qué ocurrió.

"El calabocero cuando sacaba a un detenido, por motivos que se están tratando de establecer, dos detenidos se fugaron. Uno de esos fue recapturado y volvió a Comisaría Quinta. el segundo continúa prófugo y se está tratando de establecer el paradero para su detención", detalló.

A raíz de todo esto, al calabocero fue apartado de la función que estaba cumpliendo. hay 2 investigaciones. la interna y que va a decir la verdad son las cámaras de seguridad. con respecto a Escalante se van a llevar medidas judiciales en los próximos días para establecer el lugar donde se produciría su detención.