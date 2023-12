Absolvieron a un joven tras estar 3 meses en el Penal por una violación y embarazo que no cometió

lunes, 4 de diciembre de 2023 08:22

Un joven de 22 años pasó los peores días de su vida tras quedar detenido en el Servicio Penitenciario Provincial por un abuso y violación que no cometió. Producto de esto empeoró su estado psiquiátrico y ahora sus padres piden a la justicia una inmediata internación médica para evitar que termine en peores condiciones.

Carla Manini, abogada defensora del hombre, explicó que la víctima tenía 12 años de edad y la denuncia contra el joven la realizó el abuelo de la misma tras el robo que sufrió de un pájaro. A partir de esto, se interrumpió el embarazo de la nena que ya cursaba el quinto mes de gestación.

"Se prestó el consentimiento por parte de mi defendido. Se cotejó con el feto que estaba en cadena de custodia, porque había habido interrupción del embarazo a los 5 meses", explicó la abogada en radio AM1020 quien destacó que el resultado dio 99,99% negativo con el joven imputado. O sea él no era quien había violado y embarazado a la menor.

Vale destacar que la menor manifestó no conocer al imputado y incluso en Cámara Gesell ella nunca lo nombró. A partir de esto, "se le otorgó la libertad cuando se obtuvo el ADN pero fiscalía se opuso" porque quería que se le hiciera una pericia psiquiátrica al imputado. "El juez de Garantía entendió que habían variado todos los elementos... el examen fue contundente... dio totalmente negativo, no había probabilidad que fuera él quien la violó", aclaró la abogada quien explicó que el magistrado tuvo una decisión acertada que permitió entender que la prisión ya no debía seguir su curso y el viernes lo sobreseyó.

El imputado salió en libertad hace dos meses cuando estuvo el resultado del ADN y recién el viernes pasado quedó libre de cualquier culpabilidad. Cuando el joven de 21 año volvió a su casa, el padre detectó que los problemas de adicciones, que tenía como precedente, se complejizaron y aumentaron. "El chico tiene problema con adicciones, con tratamiento. Y está con pedido de internación psiquiátrica", apuntó la abogada subrayando que "su familia está desesperada pidiendo la internación" pero el juzgado de Familia no resuelve.

"El padre dijo 'mi hijo es otra persona, tiene pesadillas'... se había inyectado de todo, hasta nafta", lamentó la abogada destacando que el imputado "es muy joven y las secuelas pesaron sobre su salud. La víctima es él y no ha sido tenido en cuenta".

El imputado fue el único que se investigó en el contexto de esta violación. Fue la única persona para la justicia imputada, con investigación de 6 meses.