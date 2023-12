Tragedia en Sarmiento: encontraron a un ciclista muerto e investigan qué le pasó

domingo, 3 de diciembre de 2023 11:02

Un hombre de nacionalidad boliviana que circulaba en bicicleta por Ruta 319, entre calles Dominguito y Las Higueritas, en Media Agua, fue hallado muerto. La justicia investiga las causas ya que hubo versiones que involucraban a una camioneta pero las pericias preliminares no dan los mismos datos.

El hecho fue informado al 911 sobre las 6 de la mañana a la Policía que llegó al lugar. El fallecido tenía 36 años y fue identificado como Lucas Álvarez.

Cuando arribó la ambulancia, Álvarez estaba con signos vitales y pese a la reanimación con RCP en el Hospital Ventura Lloveras, falleció a las 5:45 hs. En tanto, la justicia y la policía avanzaban con pericias en el lugar.

Se determinó que el ciclista "se desplazaba en bicicleta por Ruta 319 de Oeste a Este, no advirtiéndose hasta el momento indicios de intervención de terceros, ya que no se observan en el lugar punto de impacto, ni huellas de arrastre ni de frenada, estando la bicicleta en la que circulaba sin daño alguno. Sin perjuicio de ello, se desplegaron medidas de rigor a los fines del esclarecimiento del hecho", expresó la justicia. No obstante, surgieron versiones de una camioneta que se habría fugado.

Intervienen en el caso el fiscal Ivan Grassi y el ayudante de fiscal Pablo Orellano, que ordenaron la autopsia del cuerpo.