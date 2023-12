Esperan que en ocho meses esté listo el nuevo sector del penal para evitar el hacinamiento

martes, 19 de diciembre de 2023 19:20

Tras la asunción del nuevo director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado, se comenzaron a realizar los diagnósticos de la situación de la institución, para evitar que se llegue al hacinamiento por la superpoblación de internos que se registra.

Anteriormente se había conocido que en la actualidad hay 1800 internos en el penal, pese a que las instalaciones están hechas para 800. Por ello, se confía que en los próximos ocho meses esté listo un nuevo sector que traería "alivio" en la distribución de los internos.

"El punto de conflictividad hoy es el tema infraestructura, tenemos un penal para 800 internos y hoy tenemos 1800. Hay una superpoblación y estamos al límite del hacinamiento, entonces desde el Estado tenemos que dar una respuesta rápida. El penal nuevo está en stand by y el avance de obra no supera el 7%, entonces esa no es la solución, eso hay que definir si se continúa o no", dijo Delgado en diálogo con radio AM1020.

Además de infraestructura, los otros ejes que se analizan actualmente son en torno al personal que ejerce allí, penitenciario, profesional y administrativo; tema edilicio; administrativo y tecnológico. Sin embargo, el primero de ellos es el que presenta mayor conflictividad.

"La solución inmediata tiene que ser terminar el Sector 5 que tiene capacidad para 230 celdas y encarar un nuevo sector a la parte más complicada que tenemos hoy que es el sector mujeres. El Sector 5 tiene la parte principal que es la más grande, la más compleja, ya está en un 80% de avance de obra, si se encara de acuerdo al pliego, entre agosto y septiembre de 2024 estaría terminado", puntualizó.

Por último, aseguró que en su gestión, busca trabajar en la impronta que le quiero dar a la dinámica penitenciaria en San Juan. "Creo que a medida que vayamos caminando los resultados se irán viendo", cerró Delgado.