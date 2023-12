Denunciaron a una madre de 19 años por dejar a su bebé al sol con 40° y luego herirla con un cuchillo

lunes, 18 de diciembre de 2023 12:05

Un hecho aberrante se dio en San Juan hace unos días y este lunes llegó hasta Tribunales. Una madre de 19 años de edad habría maltratado a su bebé de 10 meses exponiéndola al sol e hiriéndola con un cuchillo. Todo se dio en una vivienda de Rawson y la denuncia fue radicada ante la policía por la abuela de la bebé y madre de la agresora.

"Realmente a veces produce escalofrío ver que una mamá maltrate de semejante manera a una pequeña hija de 10 meses de edad. No fue solamente la puesta al sol en un día que todos recordamos por muchísimo calor sino que también la agredió con un cuchillo y le produjo lesiones en el cuerpito a la menor", comenzó explicando Virginia Branca, fiscal de Flagrancia a radio Sarmiento.

Según lo que consta en la denuncia y fue relatado por la fiscal, las agresiones vendrían de vieja data pero el pasado jueves fue cuando una discusión entre la agresora y su madre desencadenó todo. La denunciada habría llegado al límite de exponer a la criatura a una temperatura de 40° bajo el sol y sin ningún tipo de protección.

"La abuela advertía que su propia hija maltrataba a su nieta. Hubo un intercambio de palabras. En principio antes de ponerla al sol advirtió el maltrato. Entonces se dio la discusión, alrededor de las 13:30 horas, cuando el sol pega fuerte en San Juan. Ahí puso a la bebé a pleno rayo de sol. La abuela le pedía que se la diera a la bebé, que la entrara, que no la expusiera al sol pero estaba la negativa", relató la fiscal.

Cuando la abuela se hizo de la menor, la madre de la bebé habría tomado un cuchillo y le habría producido las agresiones en el cuerpito. "Es inentendible que una agresión semejante parta de la propia madre de la criatura. No son hechos aislados. En más de una ocasión. Si bien en Flagrancia hemos tenido varios hechos de agresiones a chiquitos menores de edad, por lo general eran producidos por los padres o parejas de las mamás. No recuerdo un hecho similar de una madre agrediendo a su propio hijo", apuntó la fiscal quien subrayó que las lesiones son superficiales pero eso no quita la gravedad del hecho. El médico legista detectó lesiones resientes pero también golpes de vieja data en la cabecita.

"La madre de la agresora dijo que consume algún tipo de estupefacientes. Es muy probable y suele ocurrir en estos casos que los defensores planteen, a efectos de determinar si el imputado es o no imputable, una junta interdisciplinaria a los efectos de determinar si tiene enfermedad puntual y si entiende o no la criminalidad del acto", apuntó.

Este lunes, a las 11:30 horas, se hizo la citación de audiencia para presentar el caso a la justicia de Flagrancia. La jueza Adriana Ginestar es quien estuvo asignada para llevar el caso. Desde Fiscalía sugirieron que se ponga, por ahora, la criatura en manos de su abuela pero ahora se abrió todo un camino judicial para determinar quién deberá quedar a cargo de la bebé. En este caso será la Justicia de Familia la que defina.