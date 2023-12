Nueve meses del atroz crimen de la sanjuanina Rosalba Albarracín en el aún no hay sospechosos

viernes, 15 de diciembre de 2023 09:30

Este viernes 15 de diciembre se cumplen 9 meses del brutal crimen que conmocionó a Rawson y que marca un hito en San Juan, debido a la complejidad en su investigación que aún se mantiene sin avances certeros sobre los culpables. Se trata de la muerte de Rosalba Albarracín, la mujer de 71 años que fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Cruz del Sur, bajo la hipótesis de un robo seguido de muerte.

Desde entonces, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Michetorena tomó la investigación del caso y con el correr del tiempo fueron muchas las medidas que se desplegaron, incluso con cuerpos forenses del sur del país. Sin embargo, los rastros de los homicidas continúan sin confirmar identidades.

“Entiendo que esta causa va a ser un ícono y se va a lograr el esclarecimiento en algún momento. Seguimos con las pistas centrales, más allá de las sospechas. El análisis de comunicaciones es muy tedioso porque se van extendiendo, cruces de llamas, es muy puntulloso, de mucho tiempo, que este año no van a terminar”, dijo Micheltorena a Diario La Provincia SJ.

El hecho ocurrió en la madrugada del 15 de marzo, cuando vecinos de la mujer que vivía sola notaron que las cortinas estaban levemente abiertas y estaba la luz encendida. Posteriormente, fue una vecina quien fue a buscarla para hacer una gestión juntas y, al no recibir respuesta, descubrió que una puerta estaba abierta. Al ingresar la halló en el piso y sin vida, con una tela cubriendo su cara. Los pesquisas destacaron que la mujer tenía sangre en su cabeza.

“La investigación sigue a paso de hormiga. Tratamos de ser meticulosos, cumpliendo tareas investigativas de chequeo, estamos bien parados", insistió el Fiscal.

Días después del crimen, investigadores de Río Negro llegaron a San Juan para investigar la muerte de Albarracín. En el lugar aplicaron el uso de una importante aparatología que permitiría tener más precisión sobre quién pudo haber sido el autor del delito. Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene positividad sobre identidades de los culpables.

"La dificultad que tenemos en este caso es determinar el autor, existen líneas de investigación claras y fuertes, pero no se cuenta con la evidencia que resuelva el caso, por eso estamos haciendo estas pericias", explicó Micheltorena a este medio, sobre los estudios que se esperan que continúen llegando del sur del país.

"Sobre la magnitud de la tarea, se han investigado las cámaras periféricas que rodean al lugar, que no enfocan directamente al domicilio, se investigaron minuto por minuto todas las personas que pasaron por ese lugar en el horario que entendemos que ha ocurrido el hecho. Hay una persona que aún falta identificar y que pasa dos veces en forma sospechosa, aunque no sabemos si es sospechosa o no", subrayó.

Y agregó al respecto, que ya se investigaron a más de 400 autos y 1200 motos. Por otro lado, agregó que las líneas de teléfonos de personas cercanas al lugar también son motivo de análisis. A quince días del cierre de año, se supo que la investigación continuará el próximo año, ya que éste se convirtió en uno de los casos más difíciles de esclarecer en el último tiempo.