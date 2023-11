"Le robaron parte de la comida a un bebé": dolor por asalto a un carro panchero sanjuanino

jueves, 9 de noviembre de 2023 21:33

En unas últimas horas, una sanjuanina compartió en sus redes sociales el dolor y la bronca por un robo a un carro panchero en la provincia, que es fuente de trabajo de una familia que se vio perjudicada.

El hecho habría ocurrido en Caucete, donde malvivientes robaron en el carro en el que trabaja un joven que, según contó la mujer en sus redes sociales, ayuda a su madre que es insulinodependiente. Además, son padres de familia con un pequeño bebé de 8 meses.

""Y hoy nos tocó a nosotros" nos robaron... ¡Sí! Nos robaron... robaron parte de nuestros ingresos, porque no es solo un carro de comidas, es una fuente de trabajo.. trabajo que evidentemente muy pocos valoran. Me da impotencia saber que nadie vio nada, nadie hace ni tampoco va a hacer nada. No íbamos a publicar nada, porque seguramente con la seguridad que tenemos todo va a quedar en la nada, pero les comparto, para que por lo menos los que nos robaron", comenzó diciendo la joven en Facebook.

Allí, compartió imágenes de cómo quedó el carro, dificultado de poder continuar funcionando al público. "Lograron hacer el daño que querían, le robaron parte de la comida a un bebé de 8 meses, parte del trabajo a un pibe que ayuda a su mamá insulinodependiente. Seguro no les importe, porque el robo fue en plena vía pública, en una plaza "custodiada" por cámaras del CISEM y lo mismo "NADIE VIO NADA"", cerró.

En la publicación, las víctimas recibieron mensajes de apoyo y repudio a lo ocurrido.