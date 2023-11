Caso Lucía Rubiño: imputaron al conductor de la camioneta por dos delitos y no quedó preso

martes, 7 de noviembre de 2023 13:56

Tras la audiencia de formalización y el pedido de Fiscalía y de la querella en el caso de la muerte de Lucía Rubiño Montilla (16), este martes quedó imputado Juan Pablo Echegaray (18), el conductor de una camioneta que habría realizado una maniobra imprudente contra el auto que atropelló y dejó en gravísimo estado a la menor. Luego de ello, y pese a la asistencia médica, murió el pasado 15 de octubre.

Echegaray quedó imputado por "homicidio culposo" y por "manejo imprudente que significó un peligro latente para la vida de las personas". El plazo de investigación penal quedó fijado en 12 meses y deberá cumplir medidas como entregar su carnet de conducir y la imposibilidad de manejar vehículos a motor por un año, presentarse cada 15 días en una comisaría y el compromiso de no entorpecer la investigación.

"Nuestra teoría es que Juan Pablo Echegaray no ha tenido ninguna vinculación con el hecho del fallecimiento de Lucía Rubiño y entendemos que podemos acreditar esto, aportando elementos de convicción, durante la investigación penal preparatoria", dijo en rueda de prensa, la abogada Sandra Leveque, que patrocina al joven de 18 años.

Juan Pablo Echegaray quedó imputado por dos delitos y lo investigarán por un año.

Señaló que "estamos dispuestos a colaborar con este proceso y estamos poniendo todo a disposición para que se esclarezcan los hechos que se investigan". Lo que sigue es la etapa de acreditación de teorías de lo sucedido y Leveque destacó que aportarán una pericia accidentológica, realizada de parte y una pericia toxicológica. También aportarán testimonios y podrán a disposición la camioneta para la investigación.

Sobre los videos que muestran el accionar de Echegaray, expresó que "no me parecen para nada claros; realmente no se advierte la maniobra que supuestamente el Ministerio Público Fiscal pretende endilgarle a mi asistido. Bajo ningún aspecto estaba corriendo picadas ni pruebas de velocidad". Además, destacó que Echegaray, cuando declare ante el juez, puede aportar pruebas relevantes para la causa.

Acerca de las testimoniales aportados en la causa, ante el juzgado de Menores , resaltó que seguramente deberán volver a tomarse para esta instancia.