"Nos dejó muertos en vida": indignación de la familia del joven delivery que murió en un choque en Capital

jueves, 30 de noviembre de 2023 13:13

Esta semana, hubo condena por el caso de la muerte de Alexander Scafide, un joven de 19 años que trabajaba como delivery y fue atropellado por una camioneta Toyota Hilux, en el interior del barrio Bancario en la madrugada del 15 de julio. Germán Oñás fue condenado en juicio abreviado y recibió una condena condicional. La familia del trabajador llegó a Tribunales este jueves y se manifestó, junto con la familia de Francisco Márquez y de Familias del Dolor y la Esperanza.

Vanesa Vera, la mamá de Alex, como le decían, habló entre lágrimas con Diario La Provincia SJ. "Tiene que haber una justicia que haga que el que mate, que lo pague. ¡Cómo va a salir a matar! Mi hijo salió a trabajar. Fue mentira que salió a comprar chocolates a las 2 de la mañana. Él (por Oñas) salió y yo tengo a mi hijo en un cementerio. Él vive la vida como quiere: Dicen que le quitaron el carnet (de conducir) pero él sigue andando y va a vivir su vida. Yo perdí mi vida; estoy muerta en vida. Me dejó muerta en vida", afirmó conmovida.

Recordó que Alex murió en su primer día de trabajo. "Estaba terminando el turno; que era el último en terminar y habían hecho "ta te tí" y tenía que ir a entregar el último pedido. No lo tendría que haber hecho; no lo tendrían que haber mandado. Él me dijo: "mamá, una moneda más suma" y ¿qué me sumó? Me sumó el dolor más grande de mi vida".

"Era mi héroe, mi compañero, mi vida. ¿De qué me sirve la sentencia? Me ayudaba con su hermano; trabajábamos todos. Él hacía todo por su hermano. Y él, por Oñas, está libre. Tiene que cambiar las leyes. Quiero justicia y que él vaya preso"

Germán Oñas (25) fue condenado por homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor, en juicio abreviado. Cumplirá con 2 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para manejar.