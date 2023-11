Caso Francisco Márquez: volvieron a manifestarse en contra del juicio abreviado

jueves, 30 de noviembre de 2023 14:06

La familia y amigos de Francisco Márquez (22) volvió a manifestarse en contra de un juicio abreviado por el caso en Tribunales. El joven murió cuando su moto Yamaha 150 cc. fue impactada de atrás por un auto Fiat Uno que habría participado de picadas clandestinas en la zona de El Pinar, el pasado 8 de abril.

El cuñado de la víctima, Fernando Di Carlo expresó a Diario La Provincia SJ que "este año ha sido fatal con respecto a las picadas ilegales y siniestros viales. No entiendo por qué no hacemos nada; por qué el pueblo no reacciona si nadie está exento que le suceda. Tenemos que actuar todos juntos para que la justicia tome cartas en el asunto y trabaje en ello. Queremos prisión efectiva y no un juicio abreviado".

Ayelén Márquez, hermana del joven, había destacado anteriormente a Diario La Provincia SJ que el juez de la causa consideraría el planteo de un juicio abreviado. Esto es rechazado por ellos que reclaman un procedimiento y condena ejemplares por la muerte de Francisco. "Yo no quiero que quede impune al igual que tantas víctimas fatales de la provincia de San Juan. Queremos que la Justicia entienda el sufrimiento de aquellos que transitan este enorme dolor", señaló. Por el caso está imputado Gonzalo Nicolás Castro Salinas, de 24 años.

En la última audiencia, se acordó establecer una prórroga para el juicio contra el imputado. Él siguió todo vía teleconferencia porque se encontraba trabajando. En Tribunales, la fiscalía pidió considerarlo autor material del delito de Homicidio Culposo Agravado por el uso de un vehículo con motor y el exceso de la velocidad máxima permitida en la zona (60km/h). Es que según el informe pericial, se encontraba circulando en ese momento a una velocidad de entre 115 a 130km/h.