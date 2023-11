Papá de Melina Romero, tras la condena: "Me sirve tener a mi hija, pero no la tengo"

jueves, 16 de noviembre de 2023 11:00

Este jueves en el Palacio de Tribunales, la familia de Melina Romero, la sanjuanina de 39 años que murió tras una explosión en el edificio que vivía en Trinidad, se congregó para estar presentes en el fallo al ex inspector de Ecogas condenado por el hecho.

Mauricio Ojeda aceptó la responsabilidad del hecho y fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y 5 años de inahibitación para ejercer. En este caso, el padre de la víctima, Juan Romero, se mostró conforme con la condena, pero manifestó su dolor por la muerte de su hija.

Juan reflexionó sobre el proceso judicial y mencionó, más allá del fallo, que lo importante para ellos fue que el juicio llegara a su final y el imputado tuviera una condena firme. "No me sirven 10, 20 o 100 años, me sirve tener a mi hija y no la tengo", mencionó en el medio del dolor a Diario La Provincia SJ.

En la causa, se comprobó que el ahora condenado firmó las habilitaciones de la red y conexiones del edificio. Por parte de la UFI Delitos Especiales Nº 3, el fiscal Adrián Riveros destacó que "el hecho se produjo el 28 de noviembre del año pasado y se encaró, tras ello, un procedimiento muy técnico porque había que determinar las responsabilidades, si existían y de quiénes".

Y agregó: "Tras colectar indicios, hemos determinado que la posible responsabilidad cabe en un ex inspector de Ecogas que tenía a cargo el contralor del edificio y que fue quien aprobó y habilitó la conexión de gas".