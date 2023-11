Intentó coimear a un policía con $3 mil y ahora deberá pagar $50 mil como reparación

miércoles, 15 de noviembre de 2023 16:59

Este miércoles en Flgrancia, un sanjuanino fue condenado luego de que intentara coimear a un policía por conducir sin las habilitaciones correspondientes y recibió una pena de reparación simbólica más 200 horas de trabajo no remunerado en un municipio.

Fuentes judiciales informaron que el hecho se produjo minutos antes de las 00 horas, el pasado 12 de noviembre. Esa noche, el conductor a bordo de un vehículo transitaba por calle Paula A. de Sarmiento y personal policial de la Unidad Motorizada N°3 le hizo cambio de luces y sirena para que detuviera su marcha. Al llegar a la intersección con Diagonal Viamonte, se detuvo y al solicitarle documentación del vehículo el mismo se encontraba en infracción, le faltaba RTO y seguro del vehículo, además de no ser el titular del mismo.

Al informarle que el vehículo debía ser radiado de circulación, el conductor le dijo al oficial: "Te doy $3000 si dejas que me vaya, es todo lo que tengo, no me cag…”. Luego personal policial filmó con su teléfono celular cuando el conductor reconoció el ofrecimiento de dinero para evitar que radien el vehículo, en el que se trasladaba diciendo “me la mandé”.

Posteriormente procedieron a mantener comunicación con la Ayudante Fiscal en turno, quien una vez interiorizada de la situación se hizo presente en el lugar y previa comunicación con la Fiscal en turno, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.

Por el delito de cohecho, en las últimas horas el hombre recibió la suspensión de juicio a prueba por el termino de 2 años, más una reparación simbólica de $50.000 a favor de merenderos a pagar en 3 cuotas; trabajo no remunerado a favor del estado por 200 horas a cumplirse en el plazo de 1 año en la Municipalidad de la Capital; y la realización de un taller de capacitación sobre ética y responsabilidad ciudadana.