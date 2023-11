Compra y venta de dólar: allanamiento federal en la sede de exCambio Santiago

miércoles, 15 de noviembre de 2023 14:29

Un operativo de la Policía Federal se desplegó en la sede de exCambio Santiago, en el marco de una denuncia a la justicia federal. Lo que se investiga es la presunta venta de moneda extranjera a cambio no oficial.

Los efectivos federales en pleno allanamiento. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

La medida fue ordenada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo y los efectivos ingresaron al local, cuyas puertas vidriadas lucían empapeladas dando indicios que ya no funcionaba al público. No obstante, en el interior se encontraban siete personas y el allanamiento habría secuestrado documentación y dinero, cuyas cifras aún no fueron precisadas.

La casa, empapelada y cerrada al público.

El operativo se desplegó pasado el mediodía y generó revuelo en el microcentro.