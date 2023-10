Caso Lara: a más de 3 años de la muerte de la nena, el caso sigue inconcluso, sin llegar a juicio

viernes, 6 de octubre de 2023 10:34

En el 2020, en medio de la pandemia por el coronavirus, un hecho trágico sacudió a los sanjuaninos. Una nena de 9 años de edad, Lara Agüero, había sido atacada por el perro pitbull de un vecino y había muerto. Todo ocurrió en el barrio Malimán, en Rawson, y 2 años después la justicia procesó al dueño del animal por Homicidio Culposo. Actualmente la causa está detenida y sin condena ni resolución todavía.

Así lo confirmó la fiscal Claudia Salica, titular del Ministerio Público Fiscal del Sistema Mixto (Instrucción-Correccional), quien explicó que ella asumió en febrero de este año cuando se formó dicho sistema y desde entonces hizo varias presentaciones para que avanzara la causa pero sin éxito.

"El 17 de febrero, a 2 días de haber asumido la nueva titularidad se realiza un acuerdo de juicio abreviado con la defensa del imputado de esta causa que le provocó la muerte a la nena Lara. El imputado es Emanuel Silva, quien es defendido por la doctora Filomena Noriega. También estuvo la parte querellante", comenzó explicando Salica en radio Estación Claridad.

En la ocasión detalló que en aquella reunión participaron los papás de Lara a quienes se les explicó que "la dimensión de un debate público común y corriente". "En la reunión se llegó al acuerdo de que ellos no querían pasar el juicio oral. Se tenía en cuenta las expectativas y la realidad que ellos tenían. En esto se debe ser honesto. La expectativa de ellos es prisión efectiva pero la realidad es que esto no iba a ocurrir por las características del hecho, calificación legal y la prueba", destacó la fiscal.

Madre de Lara en una manifestación por Justicia.

Según Salica, "había una insistencia por parte de la querella de que el perro estaba entrenado para atacar a las personas. Pero eso fue una justificación que se desdibujó y quedó al margen con una pericia que se hizo. No era un animal que estaba entrenado para ocasionar un daño".

El 17 de febrero se presenta el acuerdo de juicio abreviado en el Segundo Juzgado Correccional y el 26 de abril la Fiscalía pidió un Pronto Despacho a la jueza Carolina Parra, que entendía en la causa. El 4 de mayo, una semana después, se desestimó el acuerdo por parte de la jueza. "Ahí viene esta controversia procesal, entrampada a las familias sin una respuesta pero no por responsabilidad del MPF", aclaró la fiscal quien el 5 de mayo recusó a la jueza para que se apartara pero no prosperó.

"Cuando a mi me notifican de la desestimación del acuerdo, los argumentos que se esgrimen desde el Juzgado yo no los entiendo valedero. Se realiza una serie de pruebas que no cuentan con mi presencia, que no se realizan dentro del debate y que cuentan con una testimonial de los padres de Lara. En esta resolución, desde el juzgado se entiende una cuestión distinta de lo hablado con los padres sobre la expectativa de la prisión efectiva", agregó Salica.

Por eso se planteó la nulidad de las razones que ellos niegan el acuerdo y hasta el día de la fecha no hubo novedades, no se resolvió la causa. Actualmente está en la Cámara Penal para que se le adjudique sala y a la espera que llegue el juicio.

Lara Agüero fue atacada en el barrio Malimán por un perro pitbull que tenía dueño y que en ese momento se escapó de la casa. El caso, que inspiró la "Ley Lara" sobre tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, espera de la familia de la víctima una condena ejemplificadora de parte de la justicia.