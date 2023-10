"Que esto no quede impune": la mamá de Shariht iniciará acciones legales al hospital y hará una marcha

lunes, 30 de octubre de 2023 15:33

"Que no quede impune". Con esas palabras, Antonela Carrizo, la mamá del pequeño Shariht pidió justicia este lunes. La madre del nene de 3 años que murió tras ser atropellado en el barrio Teresa de Calcuta apuntará ahora al hospital Rawson porque asegura que hubo negligencia.

Es que el niño iba en una moto con su tío cuando este rodado chocó con un auto y producto del golpe fue trasladado al nosocomio. Eso ocurrió a las 12 del mediodía del sábado 21 de octubre. Pero a las 23 horas le dieron el alta médica. Sin embargo a las 5 de la mañana se empezó a sentir muy mal y cuando ingresó nuevamente al Hospital Rawson su estado ya era complejo y quedó internado. Luego 5 días después, murió.

El abogado Gustavo de la Fuente confirmó que, como representante de la familia, se constituirá como parte querellante para iniciar una causa contra el Hospital Rawson. Pedirá que se secuestre las historias clínicas para ver el "actuar negligente de los médicos que provocó la muerte del bebé".

Por su parte, este lunes al mediodía la madre pidió justicia y convocó a una marcha para el miércoles a las 10 de la mañana. La misma se espera una concentración en avenida Rawson y General Paz, en Capital. "Para q los responsables se hagan cargo de lo que hicieron a mi hijo Shariht.. que el policía reconozca lo que hizo y el Hospital Guillermo Rawson los médicos se hagan cargo por la negligencia que hicieron contra mi hijo", escribió la madre en las redes sociales.

"Por favor pido de su ayuda para que esto no quede impune y los médicos no atiendan más.. Es también por toda la gente que le pasó lo mismo y se quedó callada sin ayuda de nadie.. Con la ayuda de todos vamos hacer q se haga justicia y los médicos no hagan más lo que hicieron con mi hijo", finalizó.