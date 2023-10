Presunto abuso en el colegio Luján: terminó la etapa de pericias psicológicas y esperan el inicio del juicio

lunes, 30 de octubre de 2023 08:39

En mayo pasado, un caso de presunto abuso sexual en el Colegio Luján sacudió a los sanjuaninos. La víctima es una menor de edad, con una discapacidad, que habría sufrido el hecho en el baño del establecimiento educativo. A partir de eso se detuvo a un alumno de un año superior pero las pericias de ADN descartaron que haya material genético de él en las prendas íntimas de la nena.

A partir de esto, se pasó a una nueva instancia de pericias que finalizaron la semana pasada. De acuerdo a lo informado por el abogado que representa a la familia de la víctima, Agustín Idemi, el martes pasado se culminaron las pericias psicológica a la víctima que consistía en 5 entrevistas a lo largo de los meses.

Ahora resta que las 3 psicólogas y profesionales que intervinieron en la pericia presenten el informe y se incorpore al legajo de investigación. "Es una prueba importante en razón de que es un delito de índole sexual, generalmente al no tener testigos y darse en un ámbito de intimidad, las pericias psicológicas cobran una significación especial. Vienen a dar una consistencia a la denuncia y Cámara Gesell", explicó Idemi en Estación Claridad.

El abogado señaló que en esas pericias se conocerá si hay secuelas o ha estado inducida, entre otros puntos y parámetros que van determinando los profesionales y ayudan a esclarecer la causa. "Lo venimos manifestando desde antes de la realización de la pericia y ya estamos en condiciones de llevar esta causa a la siguiente etapa, a una instancia de juicio, de presentar la acusación. Esta prueba viene a complementar eso y puede llegar a agravar pero depende del resultado de los informes", detalló.

En su opinión, "hay indicios" que estarían en consonancia con la denuncia que ellos presentaron pero dependerá de lo que surja del informe profesional. El abogado señaló que estas pericias "han sido un padecimiento" para la víctima pero pese a eso, "ella decidió poner el cuerpo a esta situación y enfrentarlo para que esto no quede impune y no vuelva a pasarle a otra chica".

La presentación del informe "suelen demorarse de 15 a 20 días" y por eso estima que para fines de noviembre ya se podría estar llevando a cabo la audiencia de control de acusación. "Yo estimo que con esto ya culminaría la recolección de pruebas. Hay que ver si la defensa va a hacer alguna preposición, que yo hasta el momento no estoy enterado. Como también el Ministerio Público Fiscal pero tengo entendido que no lo harían", finalizó subrayando: "la acusación no es condenar a nadie", "tenemos elementos de acusación suficiente, que nos hace presumir la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado".