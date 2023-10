Sin la presencia de Mario Parisí, se conocerá el fallo de la justicia por el pedido de probation

viernes, 20 de octubre de 2023 12:28

Sin la presencia de Mario Parisí sentado ante el juez pero con él como imputado, este viernes se desarrolló una nueva audiencia del Tribunal de Impugnación por la causa de violencia de género.

En la ocasión el juez Benedicto Correa encabezó la audiencia en la que se expuso el pedido de probation de la defensa. Previo a esto, la denunciantes, María Fernanda Sánchez habló con la prensa y se mostró expectante de lo que podría fallar el juez.

"Ellos pidieron la nulidad de la probation, vino la doctora Maldonado se pronunció denegando la probation. Apelaron y ahora se verá qué define el juez", expresó Sánchez en radio Sarmiento quien destacó: "Yo nunca estuve en un proceso como éste, no lo viví. No los manejé nunca ni se cómo se resuelve. He visto muchas idas y vueltas, se ha alargado mucho en relación a muchas causas que se han resuelto incluso el mismo día. Por ahí con parcialidades. Hay muchas cosas por considerar".

Luego aclaró que ella "en ningún momento" se arrepiente de haber hecho la denuncia. "Soy muy creyente y en eso estoy muy afirmada, tengo esa tranquilidad y pienso que habrá justicia. No puede ser de otra forma. Es algo que debe resolverse justamente", finalizó subrayando que ella no busca venganza.