Un hombre fue hallado muerto en 9 de Julio e investigan las causas

jueves, 19 de octubre de 2023 22:59

Este jueves, la comunidad de Las Chacritas se vio conmocionada por la muerte de un hombre de un hombre que fue hallado sin vida en la esquina de la plaza donde cumplía funciones como empleado municipal.

Fuentes judiciales informaron que el hecho se registró alrededor de las 20:30 horas cuando personal de Comisaría 5º advirtió de una persona fallecida de sexo masculino identificado como Cesar Julio Muñoz, de 55 años de edad, en la esquina noreste de la plaza Martin Fierro, precisamente en el costado de calle Pueyrredón antes de esquina de calle Mitre.

Según manifestó el primer interventor, se había dado aviso al servicio de emergencias médicas, que Muñoz se encontraba descompensado y al arribar la ambulancia de SMI al lugar, procedieron a hacer maniobras de RCP sin respuestas por lo que se constató óbito. Asimismo testigos indicaron que el hombre era capataz y desempeñaba funciones de mantenimiento en la plaza, siendo el mismo empleado municipal.}

Se constituyeron en el lugar personal de División Delitos Especiales y Criminalística, junto al médico legista Dr. Balmaceda, quien informó que el occiso no presentaba signos visibles de violencia, pero que no era posible determinar la causa de muerte. Por tal motivo, sumado a la edad del occiso y a que el mismo no padecía enfermedades crónicas, según lo manifestado por su hijo, se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado Morgue Judicial a los fines de practicar necropsia respectiva.