"Quiero justicia para que mi esposa tenga paz": el fuerte pedido previo a la sentencia al ginecólogo Ortiz

jueves, 19 de octubre de 2023 20:20

Justicia. Ése es el pedido que hoy más que nunca se escucha de las voces de la familia de Valeria Noemí Robles. La joven sanjuanina murió en agosto del 2018 después de quedar en grave estado tras dar a luz. Por el hecho quedó imputado el ginecólogo y obstetra Ricardo Daniel Ortiz quien desde hace una semana está siendo juzgado. Este viernes será la sentencia y podría quedar 10 años inhabilitado para ejercer la profesión más 3 años de prisión en suspenso.

La fiscal Claudia Salica pidió la máxima pena para el médico que atendió a la joven por considerar que hubo negligencia, omisión y desatención. La familia pide que todo el peso de la ley caiga sobre él porque no sólo dejó a un hombre sin su esposa sino, y sobre todo, a tres niños sin su madre, de los cuales uno nunca llegó a conocerla.

"Es muy doloroso el juicio. Es otra vez sentir que están manipulando el honor de mi señora y todo lo que hizo. Ni siquiera él tiene un poco de empatía y humanidad", confesó el esposo de Valeria, Diego Salinas, a Diario La Provincia SJ, quien luego subrayó: "tengo 3 hijos a los que le arrebataron la madre y él siguió atendiendo".

Diego destacó que Ortiz hizo mucho "daño" a la familia con su desatención de Valeria y "la fiscalía mostró las pruebas con la historia clínica". Ésta tendría un vacío que va desde el momento que salió del quirófano tras dar a luz hasta que se descompuso. En el juicio el médico dijo que fue a verla tras dar a luz pero el esposo aseguró que nunca lo hizo e incluso se fue del nosocomio.

"Busco tener paz, yo ya perdí y busco justicia para tener paz interior y llevarle paz a mi señora. Hace 5 años que no la tengo y 5 años que voy todos los sábados a hablar con ella y contarle cómo van mis hijos, cómo está todo y me gustaría ir y decirle 'se hizo justicia'", expresó con la voz entre cortada subrayando: "mis hijos se crían sin su madre y yo sin mi esposa".

La resolución es este viernes a las 8:30 horas en la sala A de Flagrancia, ubicado en calle Maipú y Jujuy.

EL CASO

Valeria era instrumentadora quirúrgica y esperaba con ansias la llegada de su bebé. En pleno embarazo desató picos de presión con lo cual ella y su esposo decidieron recurrir a un ginecólogo y obstetra que sea especialista en embarazo e hipertensión. Así fue como eligieron a Ortiz para que acompañara este momento tan especial de la vida de la familia.

Él comenzó atendiendo en el consultorio de la obra social que Valeria tenía y luego siguió en una clínica privada. Cerca de la semana 20 ella empieza a tener dificultades en el embarazo producto, precisamente, de la presión. "El médico nos decía que se debía a que ella era muy nerviosa. Le decía que tomara la medicación y esperara", explicó Diego.

Pero su condición fue teniendo situaciones que despertaron las alarmas. El 6 de agosto del 2018 tuvo la primera crisis de presión alta y quedó internada. Luego a las 24 horas le dieron el alta y se programó la cesárea para el 20 de agosto sin embargo no llegó a esa fecha. El 16 de ese mes se descompuso en la noche y cuando Diego le tomó la presión tenía 220 de máxima y 120 de mínima.

"Para no asustarla le dije que estaba alta y que se cambiara para ir a la clínica. Cuando íbamos en el auto me decía que le dolía mucho la espalda y la cabeza. Me decía que la ayudara pero yo le decía que iba manejando que ya llegábamos", recordó con dolor.

Cuando llegaron a la clínica, los atiende un enfermero y advierte que la presión estaba demasiado alta y que había que bajarla cuanto antes. Éste llamó por teléfono al doctor Ortiz quien indicó medicación para bajarla hasta que él terminara de cumplir su turno en el Hospital Rawson.

Previo a atender a Valeria, en la clínica asistieron a dos parturientas antes. "Mi señora ingresó a las 11.10 de la noche al quirófano. Le hicieron cesárea y ligadura. Luego 11:45 salió pero él nunca fue a verla a la habitación", explicó el esposo quien subrayó que cuando ella estaba en la habitación manifestaba que le molestaba la luz y que le dolía la cabeza.

Lo peor vendría horas después. Es que ella entró en un sueño profundo cuyo ronquido llamaba la atención de la familia. Cuando los médicos la atendieron advirtieron que su condición era más grave de lo que parecía: no respondía neurológicamente. Por ello había que trasladarla urgente al hospital Rawson. Cuatro horas después fue trasladada y cuando llegó al nosocomio, le confirmaron lo peor.

"Ahí me dijo que tenía un cuadro hemorrágico, tronco cerebral irreversible. Sólo un milagro podía salvarla. Yo me aferré a ese milagro durante los 3 días que estuvo en coma. Le llevaba dibujitos de los niños y le hablaba hasta que un día me llamaron del hospital Rawson y me dijeron 'disculpe señor pero tenemos que comunicarle que su señora ya no está entre nosotros'", recordó.

"Se hicieron las cosas mal. Tendría que haber estado controlada. Hasta las embarazadas más comunes están controladas porque pueden hacer preeclampsia y eclampsia. Mi señora hizo las dos y después ACV. O sea si la hubieran pillado la eclampsia la controlaban y la tendría conmigo", explicó el marido y agregó: "Pero él sostiene que sacando el embarazo se termina el problema de presión pero el perito médico dijo que no y que hay embarazadas que hasta 60 días después hay que seguir controlando la presión".