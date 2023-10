Tragedia en el barrio Profesional: el abogado del menor imputado pedirá que se considere "homicidio culposo"

miércoles, 18 de octubre de 2023 09:05

En medio del hermetismo judicial y el secreto de sumario dictado por la jueza María Julia Camus, este miércoles habló el abogado defensor del menor imputado por "homicidio simple con dolo eventual" contra Lucía Rubiño Montilla (16). La conocida como "Tragedia del barrio Profesional" sumó con ello la versión de la contraparte que anticipó su estrategia y punto de vista.

Nasser Uzair habló en radio Estación Claridad y expresó que "es un hecho lamentable que ha conmovido a la sociedad sanjuanina y manifiesto mis condolencias a la familia de Lucía. Tomé conocimiento del caso, el lunes, y se han realizado medidas de prueba importantes como testimoniales en las que ha quedado probado la participación de un tercer vehículo, conducido por una persona mayor de edad. Por lo que este martes, el juzgado de Menores remitió copia del expediente al sistema acusatorio penal para que sea investigado por los fiscales".

Destacó que la investigación tiene varios videos en los que se observa una camioneta marca Toyota y que presuntamente hizo maniobras contra el auto Renault Sandero, que terminó con el choque hacia Lucía Rubiño Montilla. "El auto se va contra el costado derecho de la calle, toma una acequia y embiste a Lucía que estaba con su novio. Ese chico ya declaró en sede policial y dio esa versión sobre la intervención de otro vehículo. Los testimonios hasta el momento no hablan de picadas", detalló.

Uzair dijo que le asiste el derecho a la información sobre el caso y por ello, "debo afirmar que los exámenes toxicológicos sobre consumo de estupefacientes y de alcohol dieron negativos para mi defendido. Con ello, no hubo factores que entorpecieran su capacidad de manejo".

Además, el letrado marcó que no se puede comprobar que los conductores estuvieran corriendo picadas en "el juego del gatillo". "Esa versión no está acreditada en la causa, hasta el momento. Los testigos que declararon más los que lo harán este jueves en la mañana son consistentes en manifestar que el joven estuvo en la fiesta y se había retirado momentos antes. Con ello, no estaba corriendo picadas sino que salía de la fiesta".

Sobre los videos, dijo que "hay 4 o 5" y esperan que se complete la prueba esta semana. "Ningún vecino vio el hecho ni declaró tampoco. Por ello, la calificación legal de homicidio simple es excesiva y errónea para este caso concreto y trataré de demostrarlo. Pediremos un cambio de calificación a homicidio culposo y no habría agravantes. Esto es no se acreditó la picada (conducción imprudente) ni hubo consumo de alcohol ni estupefacientes", sentenció.

Actualmente, el menor imputado está en el centro Nazario Benavidez por la calificación legal del delito que se le imputó.