Muerte y misterio en Médano de Oro: investigarán el origen del dinero y otros costosos bienes

miércoles, 18 de octubre de 2023 12:08

Francisco Jiménez, de 76 años, fue hallado muerto en el lugar en el que vivía en Médano de Oro en condiciones muy precarias. Si bien las causas de su muerte están claras, la mirada de la justicia está en los valiosos bienes que tenía.

"No hemos podido dar con ningún familiar del fallecido y sí se pudo comprobar que recibía una pensión por ser ciudadano español. Recabamos información de los vecinos que eran los que denunciaron su desaparición, que vendía dulces y se lo encontró en un descampado, en el que no tenía servicios. Vivía en un auto viejo y no había construcciones en el lugar", explicó a Diario La Provincia SJ, el fiscal Francisco Micheltorena.

Marcó que "haremos los informes pertinentes y sobre los bienes secuestrados, dinero y objetos que llaman la atención, en caso que corresponda, la causa puede ser girada a otro juzgado competente". Sobre su deceso, sufrió una descompensación cardíaca y el cuerpo estaba en estado de descomposición.

El ciudadano español, que vivía en la indigencia, tenía 19.160 dólares y 460.000 pesos argentinos. Además, había una computadora netbook, dos rúteres de Internet y documentación varia. A ello se sumó documentación de vehículos y otros valiosos elementos.