Muerte en Tribunales: el día después, con más controles de seguridad en el edificio

miércoles, 18 de octubre de 2023 11:14

Con una actividad normal en las audiencias, Tribunales inició su jornada con más controles en los ingresos. Esto ocurrió después de la muerte de un hombre, involucrado en una causa de abuso sexual, en la sala de espera de las salas de audiencia.

Las personas que asistían al edificio eran registradas y se revisaban bolsos y mochilas. Esto es ante el incidente que derivó en tragedia con el ingreso de un arma de fuego cargada. Vale destacar que aún no se instalan detectores de metales en el edificio, herramientas útiles para poder requisar materiales peligrosos.

A través de un comunicado, la Unión Judicial pidió no sólo más seguridad para los empleados sino apoyo psicológico ante el shock de lo que ocurrió este martes.

En tanto, ayer, desde el Poder Judicial emitieron un comunicado oficial y destacaron que el hecho ocurrió alrededor de las 13.30 de este martes. Las autoridades informaron que "este martes sucedió la muerte de un hombre, por presunto suicidio, con arma de fuego". El escenario del trágico hecho fue el subsuelo del edificio de 25 de Mayo, sede central del Poder Judicial.

Vale destacar que el hecho está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, UFI Delitos Especiales, a través del fiscal Francisco Micheltorena y del Fiscal coordinador, Adrián Riveros.

El hombre tenía una condena, pero se encontraba en libertad porque el fallo no estaba firme. El hombre habría sido denunciado, por este motivo iniciaron la búsqueda en su domicilio, pero no se encontraba en el lugar. Posteriormente, el mismo se presentó en Tribunales y en un momento en el que no había personas tomó la drástica decisión.