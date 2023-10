Crimen de una jubilada en Rawson: a la espera de nuevos análisis, avanza "a fondo" la investigación

miércoles, 18 de octubre de 2023 22:25

A más de siete meses del brutal crimen que enlutó al barrio "Cruz del Sur", en Rawson, aún no se tienen indicios de los posibles autores y los investigadores tratan de llegar a lo más profundo de la escena.

Se trata del homicidio de Rosalba Albarracín, la mujer de 71 años que fue asesinada en la casa en la que vivía sola. A la espera de nuevos resultados que fueron enviados a peritos de Río Negro para su análisis, en San Juan se avanza en una numerosa pesquisa.

"La dificultad que tenemos en este caso es determinar el autor, existen líneas de investigación claras y fuertes, pero no se cuenta con la evidencia que resuelva el caso, por eso estamos haciendo estas pericias", comenzó contando a Diario La Provincia SJ, el fiscal a cargo de la investigación, Francisco Micheltorena, sobre los estudios que se esperan que lleguen en los próximos días.

En este caso, detalló que se investiga la red de conexiones telefónicas registradas en la zona el día del crimen, además de los vehículos que pasaron por el lugar, superando en ambos aspectos más de 1800 casos.

"Sobre la magnitud de la tarea, se han investigado las cámaras periféricas que rodean al lugar, que no enfocan directamente al domicilio, se investigaron minuto por minuto todas las personas que pasaron por ese lugar en el horario que entendemos que ha ocurrido el hecho. Hay una persona que aún falta identificar y que pasa dos veces en forma sospechosa, aunque no sabemos si es sospechosa o no", subrayó.

Y agregó al respecto, que ya se investigaron a más de 400 autos y 1200 motos. Por otro lado, agregó que las líneas de teléfonos de personas cercanas al lugar también son motivo de análisis.

"Se está trabajando muy fuerte con el análisis de las comunicaciones, al punto tal que se van a analizar todas las comunicaciones y celdas de todo habitante que haya pasado por ese lugar", puntualizó sobre la investigación.

Sobre el atroz homicidio, se sabe que Albarracín murió de manera violenta y a partir de ahí se inició una fuerte investigación de la mano de la UFI Delitos Especiales para determinar quién fue el autor del hecho.