Tragedia en barrio Profesional: testigos hablaron ante la justicia y dictaron el secreto de sumario

martes, 17 de octubre de 2023 09:39

San Juan está conmovido por la muerte de Lucía Rubiño Montilla (16) que fue atropellada por otro menor de edad cuando circulaba por el interior del barrio Profesional, en Rivadavia, presuntamente corriendo picadas. La jueza del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, María Julia Camus accedió a hablar con la prensa y marcó que dictó el secreto de sumario en la causa, en esta etapa preliminar.

En diálogo con la radio AM1020, señaló que por el caso "hay una persona detenida, por ahora. El Código Penal Argentino es de autor; lo que quiere decir que responde la persona que realiza el hecho. Quien materializó la conducta prevista en el Código es quien debe responder; los padres en estos delitos no responden, a menos que cometieran el delito".

Camus evitó dar detalles del hecho ya que "dicté el secreto de sumario; más adelante podrán darse a conocer detalles. No es conveniente hasta que, incluso, hablemos con la familia de la víctima más allá de las cuestiones procesales. La familia de la víctima se ha comunicado con el juzgado porque quiere información de la causa. Hemos decidido que por supuesto se la vamos a dar. Ellos no pueden ser querellantes pero sí acceder a la información".

A propósito de ello, resaltó que el hecho tuvo varios testigos presenciales, de los cuales "algunos declararon y otros que se ofrecieron con posterioridad a declarar".

La magistrada señaló que el menor detenido "no vive en el barrio Profesional y no daremos precisiones de la indagatoria, ya que no queremos que haya incidentes en la puerta del juzgado. Hay ciertas cosas que pueden hacer lugar a una nulidad. No queremos que haya acá (en el juzgado) un montón de gente que obstaculice el accionar judicial ni ponga en riesgo la vida de la persona que va a declarar".