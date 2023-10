Tragedia en barrio Profesional: avanzan con la investigación del accionar policial

martes, 17 de octubre de 2023 21:51

San Juan está conmovido por la muerte de Lucía Rubiño Montilla (16) que fue atropellada por otro menor de edad cuando circulaba por el interior del barrio Profesional, en Rivadavia. La jueza del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, María Julia Camus marcó que dictó el secreto de sumario en la causa, en esta etapa preliminar.

Vecinos y testigos del lugar expusieron a algunos involucrados, tal es así que los vecinos del barrio de Rivadavia se reunieron, expusieron la situación. Dieron a conocer la postura de cada uno mediante un comunicado donde remarcaron que el hecho podría haberse evitado.

En este contexto, el secretario de Seguridad, Carlos Munizaga, sostuvo a los micrófonos de canal 8 que "la información que deja sentada la Policía, todo está registrada, no solo el llamado al 911 sino también las actuaciones, por eso se está investigando. Dan cuenta de una entrevista de una persona mayor de 18 años, que sería el conductor titular de esta camioneta Hilux, que causaban los llamados".

Luego, sumó que "ese chico tiene 18 años, fue entrevistado por la Policía y no estaba haciendo picadas. La camioneta en ese momento estaba estacionada y este chico estaba en la reunión". Munizaga destacó que "se entrevista a este chico por el llamado daba alusión a esta camioneta gris Hilux, no hay más registros de quién entrevistaron, en la casa y en las zonas aledañas".

Además, remarcó que toda esa información con las actuaciones fueron derivadas a Control de Gestión, que son los que investigan el accionar del Policía y sanciona cuando hay una accionar insuficiente e imprudente.

Por otro lado, Victoria Karam subrayó que "en este caso tendríamos que averiguar por las denuncias que hizo la unión vecinal". Vale destacar que los vecinos remarcaron que la Policía no actuó de la manera adecuada ante el hecho. "Nosotros vamos a investigar si la Policía concurrió o no al lugar, saber si tuvieron algunas faltas. Todo eso lo vamos viendo en el proceso de investigación y se determinará si hubo o no un accionar pasible de una sanción".

La profesional remarcó que las sanciones dependerán de las faltas que investiguen en el expediente.