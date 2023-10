Muerte en Tribunales: el hombre tenía una condena y se abrió una investigación

martes, 17 de octubre de 2023 21:14

El edificio de Tribunales fue el escenario de una violenta escena, este martes. Un hombre tomó la drástica decisión de quitarse la vida, con un arma de fuego y ante esta decisión se desplegó un intenso operativo.

De acuerdo a las primeras informaciones se trataría de un hombre de 62 años, que habría tenido pedido de captura. Según datos a los que accedió Diario La Provincia SJ, el hecho ocurrió en una zona de acceso público e intentaron auxiliar al hombre pero murió en el acto.

Desde el Poder Judicial emitieron un comunicado oficial y destacaron que el hecho ocurrió alrededor de las 13.30 de este martes. Las autoridades informaron que "este martes sucedió la muerte de un hombre, por presunto suicidio, con arma de fuego". El escenario del trágico hecho fue el subsuelo del edificio de 25 de Mayo, sede central del Poder Judicial.

Vale destacar que el hecho está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, UFI Delitos Especiales, a través del fiscal Francisco Micheltorena y del Fiscal coordinador, Adrián Riveros.

El hombre tenía una condena, pero se encontraba en libertad porque el fallo no estaba firme. El hombre habría sido denunciado, por este motivo iniciaron la búsqueda en su domicilio, pero no se encontraba en el lugar. Posteriormente, el mismo se presentó en Tribunales y en un momento en el que no había personas tomó la drástica decisión.

Personal de UFI Delitos Especiales seguirá con la investigación correspondiente del hecho para determinar las próximas medidas en la investigación. La persona fue trasladada a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y se esperan los resultados de la misma.

"La actividad y la agenda de audiencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio se desarrollan con normalidad", cerraron el comunicado.