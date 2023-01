Mamá del nene muerto atropellado en Pocito: "sentí que la moto venía fuerte"

lunes, 9 de enero de 2023 16:11

Desgarrador. Así es el relato de Evelin Chávez, la joven madre que este sábado en la noche perdió a su pequeño hijo de 5 años, Mateo Chávez. El niño murió embestido por una moto en calle Anacleto Gil entre Mendoza Vieja y Gil de Moya, en Carpintería, Pocito.

Quebrada por el dolor, la madre relató en Canal 8 que esa noche se bajó del colectivo con sus hijos y su sobrina y como vio que venía la tormenta decidió caminar con sus niños a la casa para evitar que la lluvia los alcanzara. Pero mientras caminaban la moto los embistió de atrás.

"Ví que venían vehículos y nos hacíamos a la orilla. Sentí que venía la moto fuerte, yo los llevaba a los 2 agarrados de las manos. Mi hija y mi sobrina iban adelante", relató Evelin quien destacó que en todo momento se orillaban para evitar ser embestidos mientras transitaban por la calle sin luz.

Captura Canal 8

"Nos corrimos a la orilla y sentí el impacto. Me levanté y los empecé a buscar porque no los encontraba", recordó la madre quien destacó que primero a las nenas y luego a Mateo. Un vecino de la zona los ayudó con una linterna iluminando la zona porque "se había cortado la luz en ese trayecto".

"No los encontrábamos. Primero la encontré a ella y estaba bien. Después encontré a Mateo, lo alcé pero perdió mucha sangre. Empecé a gritar pidiendo que me ayudaran", relató recordando que gritó y en ese momento vio al motociclista: "ví que se levantó, miraba a la vuelta para que alguien me ayudara. Viene el hombre y me alumbra y a los niños. Y vi que él (por el motociclista) se levantó y salió corriendo".

El pequeño era oriundo de la zona e iba caminando con sus 3 hermanos y su mamá por el costado de la calle cuando fueron embestidos por detrás por una moto marca Appia 150 cc. Tras atropellar a la familia, el conductor del rodado se dio a la fuga a pie, abandonando el rodado en el lugar.

El conductor, de apellido Escudero, se entregó en la Subcomisaría Castro y quedó detenido.