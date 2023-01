Padre de Braian, el joven asesinado en el Teresa de Calcuta: "queremos justicia, que no quede impune"

viernes, 6 de enero de 2023 09:53

"No queremos llegar a hacer justicia por mano propia". Con esas palabras, el padre de Braian Videla, Javier Garramuño, pidió que la justicia actúe y no deje en libertad al joven que hizo el disparo fatal en el barrio Teresa de Calcuta en Pocito.

El hecho trágico ocurrió el jueves 29 de diciembre pasado y por el crimen hay un chico de 17 años de edad detenido como el presunto autor del asesinato. El detenido fue señalado por la familia de la víctima como quien además estuvo haciendo posteos en los últimos días en las redes sociales pese a estar privado de la libertad.

"Queremos pedir justicia, que no quede impune. Está como muy arreglado todo, como que lo van a dejar libre", comenzó expresando el hombre y luego lamentó: "hace una semana de lo que pasó y el chico salió en vivo por las redes desde el Nazario Benavidez".

"Mi hijo se juntaba con todo el mundo. Mi hijo los invitaba a trabajar pero ellos iban 2 días a trabajar y no iban más. Mi hijo siempre quiso llevarlos a trabajar. Siempre ayudaba a la gente mayor", recordó con dolor el Garramuño quien subrayó que el detenido tiene 17 años y por ser menor de edad podría quedar libre.

"Queremos justicia, no sabemos qué va a pasar si él vuelve al barrio. Desde el juzgado tampoco nos han llamado. No queremos llegar a justicia por mano propia. Lo único que queremos es no llegar a eso", apuntó el hombre quien aclaró que en ellos no está el sentido de matar como sí lo tuvo el ahora detenido.