Padre del soldado que murió tras un choque: "a un ladrón le dan 2 años y al que atropelló lo mandan a la casa"

Dolido, con la voz quebrada y dejando traslucir la tristeza pero también la impotencia. Su hijo Cristian Márquez murió tras luchar por su vida durante 8 días en la Terapia Intensiva del Hospital Rawson. El joven era soldado y fue embestido por un auto cuando circulaba en su moto en Rivadavia. Marcelo Márquez, padre del muchacho, decidió ir a Tribunales este viernes para pedir que haya justicia.

"Es impresionante cómo cambia la vida en un instante. Mi hijo tiene una nena de 10 años y no tenemos palabras para explicarle lo que pasó. Es algo terrible para su madre, su abuela. Nos cambió la vida por completo. La amargura más grande es que todos nos equivocamos, este hombre se equivocó pero nunca pidió perdón", lamentó a Diario La Provincia SJ.

El padre de Cristian relató que en los 8 días que su hijo estuvo agonizando, "peleando entre la vida y la muerte, jamás se comunicaron para pedir una disculpa". "Lo tomo como que no le interesó. Todos nos equivocamos, para eso está la disculpa. Pero en esos 8 días que estuvimos en el hospital, mientras estábamos en el rayo de sol, nunca él pidió disculpas, nada. Lo tomo como que no le interesó", apuntó.

En las últimas horas, se realizó la audiencia de formalización de detención para Wiliam Iván Molina Fernández. Este hombre era quien conducía por avenida Ignacio de la Roza el auto Honda Civic y el 1 de enero cruzó de carril y atropelló a Márquez que iba en una moto marca Yamaha YBR 125 cc. Se resolvió que la investigación penal preparatoria sea por 1 año y se dispuso la inmediata libertad del conductor.

"Veo irregularidades, como que están a favor de él. No me dan una buena explicación desde la Justicia. Veo que a un muchacho que robó una columna le dieron 2 años y medio de prisión pero a este hombre que atropelló y mató, lo dejan en libertad. No entiendo quiero que alguien me lo explique", detalló Márquez.

Finalmente, el hombre recordó a su hijo "como gran persona, como un gran amigo". "Mi hijo tenía muchas amistades, era impresionante la cantidad de amigos, de diferentes provincias. Lo recuerdo como una gran persona y estoy orgulloso de él. La gente me decía 'Marcelo qué hijos que tenés'. Era sensible, no era rencoroso. Es increíble lo que es, porque siento que todavía está con nosotros", finalizó.