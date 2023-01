Violento robo a un remisero: "me reventaron el vidrio y me golpearon en la cabeza"

jueves, 12 de enero de 2023 15:16

Fue convocado para un viaje a través de la aplicación, como solía ocurrir todos los días. Sin embargo en esta ocasión terminó siendo víctima de la inseguridad. Armando Garcés tiene 55 años y por primera vez en su vida fue víctima de un robo. El hecho ocurrió este miércoles, pasada las 18 horas en zona de calle Frías y Picasso, en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito Norte.

Hasta allí había llegado él para hacer el viaje sin imaginar que todo era una trampa de ladrones para asaltarlo. "Salí a las 18 horas a trabajar, encendí ahí no más la aplicación de la remisera y a los 5 minutos me entró un viaje", comenzó relatando a Diario La Provincia SJ.

Tras recibir el mensaje se dirigió al lugar y llegó a la puerta del domicilio en cuestión. Como no salía nadie, tocó bocina y esperó. En ese momento, un joven apareció en una esquina y le hizo seña con la mano "como si fuera él" quien había hecho el pedido de viaje.

"Cuando voy a donde estaba y bajo el vidrio del auto, me manoteó el celular. Intenté agarrarlo pero fue todo muy rápido. Cuando quise acordar tenía 2 personas más atrás mío, uno por la derecha y otro por la izquierda. Al tener el vidrio levantado, me revientan el vidrio con un palo de 40 centímetros. Veo a la derecha otra persona intentando robar en el asiento del acompañante", recordó Garcés.

"Luego siento un golpe en la cabeza. Me pegó con el mismo palo con el que rompió el vidrio. Con la cámara del auto llego a registrar quién era el joven", explicó Armando quien destacó que en ese momento lo único que quería era "arrancar el auto y pisar a alguien, atropellarlo pero con los nervios no podía hacerlo porque el auto se había detenido. No podía arrancar".

El objetivo de Armando era que el ladrón no le siguiera robando y por eso intentó escapar pero los nervios le jugaban en contra. Sin embargo una maniobra impensada hizo que todos huyeran. Bajó la mano como si buscara algo debajo del asiento y todos huyeron.

"Arranqué el auto, salí andando y me quedé en la zona mientras llamaba al 911. Estuvimos girando varias cuadras con la policía pero no los vimos. Creemos que deben vivir por ahí y se escondieron rápido", lamentó.

Garcés hizo la denuncia en la Comisaría Sexta por el robo del celular y los golpes recibidos en su persona y en el auto.