Muerte del soldado en Rivadavia: liberaron al conductor del auto

jueves, 12 de enero de 2023 20:48

En las últimas horas, se realizó la audiencia de formalización de detención para Wiliam Iván Molina Fernández, el automovilista que proteagonizó el siniestro vial fatal con Cristian Marcelo Márquez, el soldado que murió en Rivadavia.

El hecho ocurrió el pasado 1 de enero y Márquez pasó varios días internado hasta el lunes que falleció y la policía detuvo en su casa a Molina Fernández. "Se resolvió que la investigación penal preparatoria sea por el plazo de 1 año. Así también se dispuso de su inmediata libertad", relató el fiscal de la causa, Adrián Riveros, a Canal 8.

"Se determinó que no había ningún agravante, sino solamente el homicidio culposo previsto en el artículo 84 bis, en virtud de que no había conducido bajos los efectos del alcohol y tampoco de ninguna intoxicación. En cuanto a la velocidad, si bien realizó una maniobra imprudente, no iba en exceso de velocidad", explicó Riveros.

Alrededor de las 22:15 horas del 1 de enero, Marquez conducía una motocicleta marca Yamaha YBR 125 cc. por Av. Ignacio de la Roza en sentido direccional de Oeste a Este, e impactó de frente contra un vehículo Honda Civic que lo hacía por la mencionada arteria vehicular en sentido direccional contrario (de Este a Oeste).

El automóvil era conducido por Molina Fernández quien al girar hacia su izquierda a fin de ingresar por calle Los Jesuitas al Barrio CESAP invadió el carril contrario provocando que la motocicleta no pudiera evitar evadirlo, produciéndose así la colisión.

Sobre el sector en el que ocurrió el siniestro vial, el Fiscal aseguró que no está señalizado aunque sí existe un doble piano que divide las dos arterias, resaltando que Ignacio de la Roza tiene doble circulación. "Pasó sobre el piano y no frenó, sino que invadió directamente al otro carril y fue donde se produjo el siniestro", agregó al respecto. En la audiencia de formalización, Molina Fernández se abstuvo de declarar.

Este jueves se conoció que la familia de Marquez decidió organizar una marcha a Tribunales para pedir justicia. Será este viernes a las 9 de la mañana con concentración en la plaza Aberastain.