Familia atropellada en Pocito: se conoció que el motociclista no tenía carnet para conducir

martes, 10 de enero de 2023 07:55

El pasado sábado en horas de la noche, Pocito se conmocionó después de que se conoció que una madre y sus 4 hijos que caminaban por calle Anacleto Gil entre calle Mendoza Vieja y Gil de Moya, fueron embestidos por una moto y un menor de 5 años, Mateo Chávez, murió.

Por tal hecho, este martes se realizará la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en la que el motociclista de apellido Escudero, que en un primer momento se fugó y luego se entregó en una comisaría, se sentará por primera vez frente al Juez.

"Hemos recibido una ampliación de denuncia de la mamá de los menores, por cuanto unos tienen lesiones graves y otros lesiones leves (...) Se habla de una calificación doblemente agravada por el hecho de no haber prestado colaboración con los menores y también por la circunstancia de que no tenía habilitación para conducir la motocicleta, no tenía el carnet", explicó el fiscal de la causa, Adrián Riveros, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, el delito que desde el Ministerio Público Fiscal se le podría imputar al detenido es el de Homicidio doblemente agravado y también los delitos de lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de los menores. Sobre los tres niños que actualmente se encuentran internados, aseguró: "Algunos sufrieron distintas quebraduras y otros tienen lesiones leves, pero todos están fuera de peligro".

Anteriormente, quebrada por el dolor, la joven madre, Evelyn Chávez, relató en Canal 8 que esa noche se bajó del colectivo con sus hijos y su sobrina y como vio que venía la tormenta decidió caminar con sus niños a la casa para evitar que la lluvia los alcanzara. Pero mientras caminaban la moto los embistió de atrás.

"Nos corrimos a la orilla y sentí el impacto. Me levanté y los empecé a buscar porque no los encontraba", recordó la madre quien destacó que primero a las nenas y luego a Mateo. Un vecino de la zona los ayudó con una linterna iluminando la zona porque "se había cortado la luz en ese trayecto".

"No los encontrábamos. Primero la encontré a ella y estaba bien. Después encontré a Mateo, lo alcé pero perdió mucha sangre. Empecé a gritar pidiendo que me ayudaran", relató recordando que gritó y en ese momento vio al motociclista: "ví que se levantó, miraba a la vuelta para que alguien me ayudara. Viene el hombre y me alumbra y a los niños. Y vi que él (por el motociclista) se levantó y salió corriendo".