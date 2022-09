Tragedia de Pocito: dolor en redes por la muerte del joven

martes, 6 de septiembre de 2022 08:52

Pese a las esperanzas y a los esfuerzos médicos, en la noche del lunes murió Cristhian Martín, el joven que protagonizó un terrible choque en Pocito. En el siniestro vial falleció su papá Oscar Nelson Martín (51).

El joven había sido operado tras sufrir traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos graves. Se habían multiplicado las cadenas de oración por su recuperación y anoche, una descompensación se llevó su vida.

En redes sociales, se multiplicaron los mensajes de pesar. "Valoren, cuídense por que la vida es muy h...de p... a veces hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso amen fuerte y no se olviden de darle un beso a su mamá cada vez que salgan por que no sabemos si volvemos Descansen en paz Cristian y Oscar, Dios los tenga en su santa gloria. Desde el cielo, delen fuerzas a Sandra, Érica, Karen y Rebecca. Delen muchas fuerzas para que salgan adelante. Lo siento tanto hermosas. Tuve la fortuna de conocer hace muchos años a su hermosa familia y son un ejemplo", destacó una usuaria.

"Te me fuiste nomas amigo, siempre te recordarte con tu sonrisa, con tus bromas; intentaré recordar siempre esa felicidad que nos transmitías, todos los que te queríamos nos quedamos con un gran vacío en el alma. No puedo entender cómo alguien con tantas ilusiones, talento y un gran ser humano puede irse así, de repente, cuando había tantas cosas por delante que te faltaban por vivir, te vamos a extrañar que descanses en paz amigo". posteó otra amiga del joven.

Y otro mensaje resaltó: "Qué tristeza más grande saber que nos dejaste amigo. Te vamos a recordar siempre con esa alegría esa chispa con todo. Que dios te tenga en la gloria, te quedaba mucho por vivir pero Dios necesita otro ángel a su lado. Mucha fuerza para su familia te vamos a extrañar amigo".