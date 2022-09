Sanjuanina atropellada y abandonada: no hay novedades sobre el auto que se fugó

martes, 6 de septiembre de 2022 07:35

De un momento a otro, la vida de Aylén Quilpatay (18) cambió y una salida con amigos a un boliche se convirtió una pesadilla. Fue atropellada y abandonada en la zona de Calle 5 antes de Alfonso XIII, entre los departamentos de Rawson y Pocito, en la madrugada del 28 de agosto.

Mientras la joven va evolucionando paso a paso en su salud, no hubo novedades acerca del auto que era intensamente buscado. Antonio Quilpatay, tío de Aylén, destacó a Diario La Provincia SJ que recibió el alta médica. "Ella está con consultas médicas para evaluarla y con el apoyo de toda la familia. Si bien ya no está en el Hospital, sigue en reposo y no puede hacer mayores esfuerzos", detalló. Había sufrido una fractura en la clavícula y una fisura en la cadera, además de delicados politraumatismos.

Enfocados en su recuperación, aseguran que la causa no avanzó acerca de la determinación de los responsables. "Hasta ahora no nos han comunicado novedades; queremos que aparezca para que se haga justicia y no le pase esto a nadie más", marcó. La sospecha, por testimonios de testigos, estaba sobre un auto Chevrolet, modelo Cruze, color blanco, con vidrios polarizados.

Sobre el caso, en diálogo con Diario La Provincia SJ Aylén destacó que "estaba con mis amigos por Calle 5 y Alfonso XIII; habíamos ido al boliche La Meseta. Íbamos por la orilla de la calle caminando porque estaba por venir el remis y de repente, vino auto y me chocó de atrás. Me hizo volar 200 metros y caí en el asfalto".

La joven señaló que tras el brutal impacto "todo se volvió negro y quedé en el piso, sin aire". Sus amigos, desesperados, creyeron lo peor: "pensaron que me estaba muriendo. Los médicos me dijeron que es un milagro que esté viva".