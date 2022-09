"Te fuiste tan pronto": desgarrador mensaje de una hija del fallecido en la tragedia de Pocito

sábado, 3 de septiembre de 2022 12:30

Pasada la medianoche, un hombre murió y su hijo quedó en grave estado tras chocar brutalmente en su auto Volkswagen Golf contra un camión estacionado, en inmediaciones de calle Independencia, entre calle Mendoza y Ruta 40, en Pocito.

La justicia dio el primer informe sobre el siniestro vial y destacó que Oscar Nelson Martín (51) y su hijo Cristian Matías Martín (21) estuvieron en un taller preparando su auto para correr picadas. Aún se investiga por qué perdieron el control pero sí se comprobó que circulaban a alta velocidad.

En las redes sociales comenzaron a multiplicarse las muestras de pesar y dolor por lo ocurrido. Sobre Oscar Martín destacaron que era buen amigo, solidario y familiero. Tenía tres hijos y una de ellas, dejó un sentido mensaje en Facebook.

"Mi viejo, te me fuiste tan pronto, no tengo consuelo te juro que aún no caigo, dónde quiera que estés quiero que sepas que te amo y me guardo lo mejor de tu versión. Tus consejos y todo el apoyo que me diste. Gracias por estos 23 años en mi vida, por no hacerme faltar nunca nada", destacó Karen, con una selección de fotos familiares.

Agregó: "Cómo voy a extrañar verte todos los días. Te amo con mi vida. Cuídame siempre. , Perdón si no encuentro las palabras justas viejos, vos sabías todo lo que te amaba Oscar Martín".

En tanto, su hermano Cristian sigue internado en el Hospital Rawson y la justicia informó que tuvo que ser operado. Es tratado por traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos graves.