"No me puedo quedar con la duda", la mamá de Sofía Herrera insiste con un ADN a una nena sanjuanina

lunes, 26 de septiembre de 2022 10:18

Los años pasan, pero el pedido de aparición con vida de Sofia Herrera sigue latente. Su mamá reclamó por primera vez que la Justicia realice un estudio de ADN a una adolescente de 17 años que vive en San Juan.

Esta desesperante solicitada corresponde al hallazgo de la menor que tiene rasgos similares, según el último identikit realizado, y a su vez porque tiene la misma edad que tendría en estos momentos Sofía.

A mediados de septiembre de este año la Justicia había descartado la pista ya que la familia de la joven había presentado la documentación correspondiente, pero María Elena Delgado sostiene que al ser una joven adoptada y "muy parecida" a Sofía es necesario que se realice un ADN.

“Es la primera vez que pido un ADN, pero no me lo concedieron, así que queda esperar, porque no me puedo quedar con la duda. La prueba no requiere ninguna dificultad física, con una muestra de saliva o un mechón de pelo alcanza”, señaló María Elena Delgado a Ari Paluch por la AM550.

Allí mismo la mamá de Sofía explicó cómo fue que se enteró de la aparición de la menor en San Juan: “Me llegaron los datos de esta chica a través de Facebook, me mandaron la foto y me sorprendió el parecido; por eso yo pedí el ADN, más allá de que la hubieran descartado por la documentación que ella presentó”.

Ante el pedido de ADN, que por el momento sigue siendo rechazado por la Justicia, se realizó una reunión entre Elena y otros padres de chicos desaparecidos con autoridades nacionales de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal y el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Tras la insistencia, Elena confirmó que el Ministro le aseguró que iba hablar con las autoridades de la provincia para que el estudio se realice lo antes posible: “Siempre tengo la esperanza de reencontrarme con Sofía, y hay que seguir buscándola”, expresó.

Hasta el momento, el único sospechoso de ser el responsable de la desaparición de la menor es un hombre chileno José Dagoberto Díaz Aguilar, apodado “Espanta la Virgen".

“José Dagoberto Díaz Aguilar, sospechoso por la desaparición, es una persona de la que no se tiene ningún dato, ninguna información. El hombre había dicho que una amigo suyo le había hecho algo a mi hija y la había dejado en una zona de campo. La Justicia llegó a la conclusión de que estaba hablando de sí mismo, pero cuando lo fue a buscar ya no estaba”, indicó Elena.

Sofía desapareció en 2008 cuando tenía tres años y pasaba un día de campo con su familia. Desde aquella fecha nadie sabe nada de la menor y a pesar de que ya pasaron 14 años sus padres no pierden las esperanzas de volver a encontrarla.

Este caso generó a elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones similares llamado Alerta Sofía lo que también derivó en que las autoridades nacionales pusieran en funcionamiento una línea telefónica exclusiva para recolectar datos: 08002227634 y el sitio web www.sofiaherrera.com.ar.