Se archivó la causa por la muerte de Nicolás Naranjo y su familia pide justicia

jueves, 22 de septiembre de 2022 18:30

En las últimas horas se conoció que la Justicia de Mendoza archivó la causa que investigaba la muerte del ciclista sanjuanino Nicolás Naranjo. La averiguación se centraba en conocer si el hecho de su fallecimiento tuvo algún responsable o fue un accidente del profesional.

Según trascendió, desde la Justicia se consideró que no habían elementos suficientes para imputarle delito alguno al ciclista Juan Ignacio Curuchet, que fue acusado de presunto homicidio culposo. En este escenario, la madre de Naranjo, Perla Sánchez, expresó su enojo y dolor por la decisión judicial y apuntó contra quienes declararon en la causa.

"Estuve dos días llorando pero hoy en la mañana me levanté y dije no, esto no me va a conducir a nada y su muerte va a quedar impune. ¿Cómo podemos estar? las 214 cámaras del velódromo no filmaron nada, en las carreras hay periodistas y gente grabando, es raro que no haya nada y archiven la causa. Yo estuve sola y mi nuera tuvo que ir a presentar las cosas allá", comentó Perla a Diario La Provincia SJ.

La carrera se dio en el marco de la 9na fecha del Campeonato provincial de Critérium y Pista 2021 y el accidente entre los deportistas se dio en la etapa de prueba. El integrante del equipo de la Municipalidad de Chimbas fue trasladado al Hospital Central de Mendoza desde donde se evaluó la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente de urgencia y finalmente el domingo 12 de septiembre falleció en el nosocomio.

Entre sus palabras, sostuvo: "A mi me dijeron que me iban a dar ayuda psicológica y todavía la estoy esperando (...) Es una vergüenza que al cumplirse un año no se hizo ni un minuto de silencio en memoria de mi hijo. Por lo penal estoy asesorándome y sí quiero seguir si algo se puede hacer, no puede ser que la muerte de mi hijo quede así".

En ese maro de dolor, Perla recordó a Nicolás como un joven querido por todos, que terminó sus estudios secundarios y comenzó la carrera de Deportes, aunque no terminó por su pasión al ciclismo. "Él dio la vida por el ciclismo porque lo amaba, y que ahora no hagan nada no es justo", cerró.