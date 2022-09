El ex funcionario se sentó ante el juez por la causa que se investiga presunta violencia de género

viernes, 2 de septiembre de 2022 14:35

Este viernes en la mañana, el ex funcionario del ministerio de Turismo, Nahuel Fernández, estuvo sentado ante el juez de garantías Gabriel Meglioli en función de la audiencia de formalización de la detención por la causa que se investiga violencia de género. El hombre fue detenido el pasado miércoles tras recibir una denuncia de su ex pareja en Cavig.

Ante el juez, el ex funcionario escuchó de la mano del fiscal la declaración que había brindado la ex pareja sobre lo ocurrido el pasado 31 de agosto, a primera hora, en el barrio Margarita Ferrá de Bartol, en Pocito.

De acuerdo a lo leído por el fiscal de la UFI Cavig Roberto Ginsberg, la chica llegó a la casa de Fernández pero no pudo entrar porque él le habría manifestado que adentro habían 2 compañeras de él con un bebé. Esto habría generado la discusión y posterior agresión.

"T se coloca al lado de la moto y Fernández le sacó abruptamente las llaves y le dio golpes en distintas partes del cuerpo", señaló el fiscal quien agregó: "le mordió los dedos, le mordió la cabeza, la tomó de los pelos". Luego la chica fue a radicar la denuncia, donde se le hizo el informe médico.

Luego Fernández también dio la versión de los hechos. Entre lágrimas indicó que él fue la víctima de los golpes y que al principio no le quisieron tomar la denuncia en Cavig y tuvo que ir a la Central de Policía. Tras esto, el juez Gabriel Meglioli resolvió dejar por formalizado al imputado Fernández por el termino de 6 meses para la realización de Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el presunto delito de Lesiones Leves Agravadas por el vínculo, otorgando la libertad. Por el término de ese tiempo, y hasta que se resuelva el hecho, él no podrá acercarse a la víctima ni realizar actos turbatorios.

"He salido de lo peor que me pasó en la vida. Perdí todo por una denuncia que no fue así, nunca agredí. Verán que el tabique lo tengo desviado, sigo perdiendo sangre", señaló Funcionario a la prensa tras salir de la audiencia y agregó: "tengo un puntazo, tengo golpes, moretones. Me ahorcó con mi cadena, me la cortó y se la robó con el dije. Estoy con la misma remera con sangre de esa noche. Tengo el buzo roto, el pantalón con sangre".

Luego recordó que cuando llegó a Cavig "ensangrentado no me quisieron tomar la denuncia". "Fui caminando a la Central de Policía para que me tomaran la denuncia. No estaba el médico legista", agregó señalando finalmente el médico legista constató todas las lesiones y lo mandó a urgencia para que lo viera algún especialista.