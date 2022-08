Saqueo a la distribuidora en Rawson: los imputados aún pueden recurrir a un juicio abreviado

jueves, 4 de agosto de 2022 09:44

Este miércoles tuvo lugar la audiencia de formalización por la causa del saqueo a una distribuidora en Rawson, así como también en el intento de ingresar al supermercado nacional ChangoMás. En el primer caso, al no haber acuerdo, se irá a juicio el próximo 12 de agosto aunque los imputados pueden aún pedir juicio abreviado.

El juez de Flagrancia, Carlos Lima, que encabezó la audiencia por el caso de la distribuidora, destacó en radio AM1020 que él no intervendrá en el juicio. Se definirá a otro magistrado que podrá, si así lo disponen los diez imputados, resolver un proceso abreviado que tendrá condena de cumplimiento efectivo porque el mínimo establecido en la causa es de 4 años.

"Entre los imputados, una sola persona declaró y los demás, se abstuvieron de hacerlo. No estaban obligados a declarar e hicieron uso de su derecho. Son personas jóvenes todas, entre 18 a 25 años. La mayoría no tenía antecedentes penales previos y sólo una tenía una sentencia de condena condicional firme", marcó.

Lima expresó que ordenó la prisión preventiva, haciendo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal mientras que la defensa pedía la excarcelación. "Se definió en función del delito que se les imputó por "Robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y con participación de menores de edad", con penas de 4 a 13 años. Esto establece el Código Penal y por la gravedad de la imputación", dijo.

Sobre si permanecerán en la comisaría en la que estaban detenidos, detalló que la Policía puede decidir dividirlos y trasladar a algunos a otras seccionales, en virtud de los protocolos COVID y para evitar aglomeraciones.

Acerca de lo que sigue y en virtud de no tener antecedentes, el magistrado explicó que, pese a no tener ingerencia en el proceso en el futuro, "por regla general, creo que sera materia de discusión en el debate para poder valorar ese factor es cómo se termina de acreditar el hecho. No pesa tanto la carencia de antecedentes, en este caso, ya que en la escala el mínimo es de 4 años con lo que las sentencias tienden a tener cumplimiento efectivo".

Con lo que "si en el juicio se acredita lo que expresa la calificación del delito, el mínimo será de 4 años y aunque sea su primera condena, será de cumplimiento efectivo".

A la espera de la designación de otro juez para el juicio, Lima señaló que "en estos días, antes del proceso, podría existir la posibilidad de que algunos o todos los imputados puedan concordar un juicio abreviado. Esto lo negociaría el Ministerio Público Fiscal y los distintos defensores que representan a los imputados. De ser así, lo presentarán al juez".