Advierten aumento de casos de "ciberdelitos" con falsos mensajes de bancos en San Juan

martes, 30 de agosto de 2022 09:22

En San Juan advierten que cada vez más personas caen en las "trampas" vinculadas a ciberdelitos que tienen consecuencias económicas severas. Entre ellas, desde desvíos de fondos por transferencias hasta compras y pedidos de préstamos.

El subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez destacó en radio Sarmiento que "la gente tiene que estar atenta a las operaciones que hace, ya sea con tarjetas de crédito o de débito o para sacar préstamos. Queremos resaltar que los ciberdelitos perfeccionan cada vez más sus modalidades enviando mensajes con logos oficiales y cada vez más detalles. Si llegan mensajes al celular, no deben ingresar a los enlaces web. Los redireccionan a páginas engañosas o pueden robar datos del celular o de la computadora".

Destacó que no se deben dar datos personales ni bancarios que sean solicitados por mail. "Debe verificar la fuente de la información. En vez de ingresar a un enlace que le llegue por mail, supuestamente de un banco, que directamente vaya a la página oficial. No hay que contestar esos mails tampoco. Tenemos muchos reclamos de personas que tienen dudas en eso y se los aclaramos. No tienen que responder sino llamar a los teléfonos que figuran en las webs oficiales; no a los números que pueden aparecer en el mail o en mensaje de texto. Sino, se comunican directamente con los estafadores", manifestó.

Acerca del ranking de reclamos de los sanjuaninos, detalló que "los bancos siguen encabezando el ranking de las denuncias de los sanjuaninos con préstamos que supuestamente se solicitaron y contratación de seguros. También hay denuncias por compras que se realizaron de manera virtual y el producto se entrega con cambios o no se entrega. En el tercer escalón están los planes de ahorro y en cuarto, le siguen, las tarjetas de crédito y los servicios de telefonía móvil".

En el 2021, en Defensa al Consumidor se realizaron 3180 denuncias y en lo que va del año llevamos 1560. "Los reclamos abundan y las denuncias promedian las 20 por día", manifestó.