Se complicó la situación de los policías que pintaron el auto de un colega de CISEM

sábado, 27 de agosto de 2022 13:51

Dos policías enfrentan una causa judicial por una presunta venganza hacia un colega que hizo un informe que determinó una sanción para ellos. Se concretó la audiencia de formalización, este viernes, y judicialmente se los imputó por "Daño agravado por ser cometido en venganza hacia una autoridad". Pesa sobre ellos el agravante de que se trata de funcionarios públicos que cometieron el delito en cumplimiento de sus funciones. Además, la policía tomó una fuerte determinación sobre su carrera.

"Esto ocurrió hace poco menos de un mes en la puerta de CISEM. Dos funcionarios policiales, uno oficial inspector y el otro, cabo que trabajan en Comando Radioeléctrico, fueron allí en horario de trabajo. Se movilizaron en una moto, vestidos con uniforme y uno de ellos garabateó con aerosol rojo el costado del auto Renault Logan de otro policía", relató en radio AM1020el fiscal Renato Roca.

"Días anteriores, se les había hecho un informe por no cumplir con las recorridas en su patrullero en el cuadrante asignado. Se detectó que el móvil estaba detenido por mucho tiempo. Fueron sancionados y tomaron esa acción de venganza. El efectivo perjudicado sólo hacía su trabajo, no los sancionó. Ellos, en horario de trabajo, tomaron la decisión de incurrir en ese inentendible accionar. Es inconcebible que hayan razonado que nos los iban a descubrir", agregó. El ataque vandálico quedó registrado por las cámaras de CISEM y de un particular. "Hay más pruebas en su contra", señaló.

Roca agregó que "desde la división de Recursos Humanos de la Policía de la provincia me notificaron que fueron suspendidos. La Fuerza es muy estricta con sus efectivos ya que cuidan el prestigio de la institución: más allá del fallo judicial. En estos caso, generalmente son exonerados".