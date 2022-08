Mamá del sanjuanino muerto en Villa Gesell, tras la declaración de los imputados: "no les importó nada"

viernes, 19 de agosto de 2022 08:06

"No les importó nada, por eso después de que lo atropellaron fueron a tomar un helado". Con esas palabras, la madre de Emanuel Palacios, se quebró al recordar al sanjuanino que fue atropellado y abandonado en Villa Gesell. Claudia Vidal sigue el avance de la justicia desde San Juan con el dolor de saber que quienes lo embistieron, no hicieron nada para evitar la muerte.

Este jueves, los jóvenes que iban en la camioneta declararon en sede judicial sobre lo que ocurrió aquel 6 de agosto pasado cuando atropellaron al sanjuanino minutos antes del domingo 7. "Se tomaron declaraciones a los que acompañaban en la camioneta. Fueron más de 6 horas de declaración y por más que digan lo que digan caen en lo mismo: que no frenaron", informó Claudia Vidal, mamá de Emanuel, a Diario La Provincia SJ.

La madre del sanjuanino contó que "un testigo que iba en la camioneta dijo que él vio la moto y los de la camioneta no frenaron. No les importó en absoluto". La causa es investigada como homicidio simple con una pena que puede tener 25 años.

"Hasta ahora todo va encaminado. Se comprobó que ellos nunca frenaron y que no les importó en absoluto la vida de mi hijo y la de la chica que lo acompañaba", agregó Vidal subrayando: "no les importaba nada por eso fueron a pasear y tomar un helado".

La joven que iba en la moto con Emanuel se encuentra internada en un estado delicado. Este jueves la tuvieron que sedar a partir de una complicación en los pulmones con una neumonía.

En Villa Gesell, Claudia Vidal tiene otro hijo que es el que se está movilizando para pedir justicia y que esto no se detenga hasta que los culpables paguen con la cárcel. Más allá de eso, ella en septiembre viaja a aquella ciudad para seguir de cerca el avance de la justicia.

"Quieren dictarle prisión preventiva para que esté preso hasta el día del juicio. Un accidente lo puede tener cualquiera pero abandonar es porque no tienen corazón. El conductor se fue a tomar un helado, al otro día fue a la iglesia evangélica. No se como tiene cara para ir a la iglesia, le confiesa al padre lo que hizo y recién al día siguiente se presentó ante la justicia. No entiendo que clase de persona", señaló.

Claudia recuerda a su hijo como "un sol", el más maravilloso de este mundo, un buen hijo, un buen hermano, un buen padre, un buen amigo". Junto a él estuvo antes de la pandemia. "Justo cuando cerraba todo me vine. Fue la última vez que lo abracé. Siempre me mandaba fotos y audios. El viernes antes de su muerte me mandó el último audio y la última foto. Me dijo que venía después del 20 de agosto a pasar unos días a San Juan", recordó entre lágrimas.

"Era un muchacho trabajador y bueno. Trabajó para criar a sus hijos y tener lo que tenía. No merecía una muerte así. Los asesinos toman un auto y la calle sin control, matan y dejan", apuntó.

En San Juan y en Villa Gesell la familia y amigos han hecho marchas pidiendo justicia.