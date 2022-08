Control de acusación en la causa EROS: Sin las imputadas presentes en la sala, Fiscalía pidió 15 años de prisión

miércoles, 17 de agosto de 2022 21:55

En la tarde de este miércoles 17 de agosto, se realizó la audiencia de Control de Acusación para las dos imputadas en la causa de la estética "Eros", sobre la cual se investiga el hecho se presunta facilitación y promoción a la prostitución. En el caso se encuentran implicadas la propietaria de estética Patricia Coria y su hija, Natalia María Pablo.

En este escenario, sin las imputadas presentes ya que participaron de la audiencia a través de videoconferencia, el Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por Juan Manuel Gálvez, presentó un total de 30 testigos y solicitó la pena de 15 años de prisión.

"La audiencia se desarrolló con normalidad, aunque las imputadas no estuvieron presentes, sino por zoom porque presentaron certificados de psiquiatras y psicólogos, de que están pasando un mal momento y que no era aconsejable estar presentes. El Juez advirtió que un psiquiatra no dispone de eso y que en la próxima lo planteen con tiempo, y que sean revisadas por un psicólogo o psiquiatra del Poder Judicial", explicó Gálvez a Diario La Provincia SJ.

Patricia Coria y Natalia María Pablo, a través de videoconferencia.

"Fiscalía presentó las pruebas pertinentes a las cuales la defensa no se opuso prácticamente a ninguna y desistimos de algunas de mutuo consentimiento. La defensa propuso 15 testigos que serían clientes. El Juez dispuso la apertura del Juicio a Prueba y no se planteó ninguna cuestión preliminar que entorpezca la investigación", añadió el Fiscal.

En este caso aseguró que "los testigos claves fueron citados todos, la defensa se oponía y posteriormente el Juez dio lugar a lo solicitado por mi". Gálvez aclaró que si bien luego de la audiencia no quedó estipulada una fecha de juicio, se prevé que sea en los próximos 15 días.

Por su parte, la defensa de las mujeres investigadas, representada por el abogado Leonardo Villalba, planteó la intención de trazar una "economía procesal", por la cual se decidió hacer el ofrecimiento de entre 10 y 15 testigos. Y aseguró que se busca demostrar que las prácticas a las que se refiere Fiscalía no se realizaban en el comercio, o al menos sus defendidas no tenían conocimientos de eso. Por eso, Villalba solicitará la absolución para ellas.