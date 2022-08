Mamá de Oriana en la prensa nacional: "ojalá ningún otro papá pase este dolor que estamos sufriendo"

viernes, 12 de agosto de 2022 11:28

Justicia. Ésa es la palabra que se repite una y otra vez en la boca de Johana y Darío, los papás de Oriana Salinas Santana, la beba de 1 año y 5 meses que falleció en la madrugada del pasado 30 de julio. Este viernes el caso llegó a la prensa nacional donde los padres contaron cómo fueron esos momentos tan dramáticos y el fiscal Renato Roca brindó información de cómo avanza la causa.

La entrevista la dieron en el programa "A la Barbarossa" por Telefe que ahora está siendo conducido por Verónica Lozano. En la ocasión, Johana Santana contó toda la odisea que les tocó transitar con la bebé en grave estado, especialmente en el Hospital Rawson.

"No había médico en la guardia y le contábamos a la enfermera que era urgente que la atendieran. Necesitábamos que nos diera algún médico un diagnóstico. Ella me dijo que no había ningún pediatra y que iba a buscar a un médico que viera los análisis. Luego llegó un médico que me hizo ingresar a mi sola pero no a la bebé. A ella ni la vio", relató la madre en el programa.

Luego explicó que aquel médico no habría visto tampoco las placas que le habían hecho a la menor y que habrían sido enviadas al sistema de salud interno. "Prendió la computadora pero no me pidió datos para buscarla ni vio la placa. Él solo la medicó viendo los análisis que tenía en la mano. La bioquímica me había dicho que tenía los glóbulos muy bajos pero el médico me dijo que no vio que los análisis estuvieran tan mal", agregó subrayando que ella le contó al doctor que su hija llevaba varios días previos sin comer ni tomar líquido y éste le habría contestado: "nos dijo que podía vivir 15 días así".

La madre narró que el médico le dio Amoxidal 500 casa 8 horas pero como no mejoraba, decidió llevar a su hija al hospital Marcial Quiroga para que la atendiera otro médico. Allí la bebé tuvo la primera crisis que implicó vómitos de un líquido que además expulsaba por la nariz. "Insistimos que nos atendieron porque ella se seguía quejando. El guardia de seguridad nos había atendido y nos había dicho que de adentro le dijeron que según el triage podía esperar hasta 3 horas en el servicio de espera", apuntó.

"A la media hora nos llamó la doctora y le muestro los análisis y la doctora nos dijo que no podía entender cómo la habían mandado a la casa con esos análisis porque ella no tenía glóbulos blancos, no tenía defensa y podía contagiarse cualquier virus", advirtió la madre sobre lo que le dijo profesional que atendió a Oriana en el Marcial Quiroga.

Luego de colocarle una sonda y ponerle suero con antibióticos, la nena siguió teniendo crisis seguidas de vómitos y los médicos indicaron el traslado urgente con alerta roja en ambulancia hacia el hospital Rawson. "A todo esto al papá no lo dejaron entrar y la tenía sola a mi hija en brazos. Tenía dificultades para respirar, se empezaba a ahogar y el corazón le latía rapidísimo", recordó entre lágrimas.

Mientras era trasladada en ambulancia al hospital Rawson, la nena murió.

Tras este relato, Verónica Lozano dio lugar a la voz del fiscal Renato Roca quien explicó cómo avanza la causa judicial. El profesional explicó que él había indicado el inicio de la investigación previo a que los padres de Oriana hicieran la denuncia.

"La investigación comenzó antes de la denuncia de los padres. Cuando me anoticiaron del fallecimiento de Oriana puse la orden de hacer la autopsia", señaló Roca quien subrayó que pidió los antecedentes de la atención médica para analizarlos, además de la condición de salud.

"Cuando ellos hacen la denuncia ya estábamos en el proceso de investigación. Acá hay un estudio previo que se inició", apuntó subrayando que la causa de muerte forense, tras la autopsia, es natural. Por eso pidió un estudio complementario con tejidos del cuerpo en la autopsia para determinar con precisión las causas puntuales.

"Siempre se hace justicia en la medida que se investigue. En la medida que se comprueba una negligencia, tener la certeza de la verdad es un acto de justicia... independientemente de los resultado, tras la investigación se sabrá qué pasó y eso será un acto de justicia", finalizó.

La madre de Oriana pidió, tras escuchar todo, que quiere justicia: "a mi bebé no me la van a devolver pero ojalá ningún otro papá pase este dolor que estamos sufriendo. Ojalá que no vuelva a pasar".

Por su parte, el papá agregó: "si Oriana habría recibido la atención que corresponde hoy estaría acá".