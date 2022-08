Esperan un estudio clave para saber si una nena sanjuanina murió por presunta mala praxis

jueves, 11 de agosto de 2022 22:30

Este jueves, una familia sanjuanina realizó una marcha por las calles del microcentro, en el marco de una investigación por la causa de muerte de una niña de un año y medio de edad. Se trata de Oriana Salinas, quien falleció la semana pasada luego de un delicado estado de salud.

Pese a que fue atendida y medicada por profesionales médicos en dos hospitales de la provincia, la menor perdió la vida y sus padres hicieron una denuncia por presunta mala praxis. En este caso, el fiscal Renato Roca de la UFI Delitos Especiales, tomó intervención en el hecho y tras ordenar la autopsia a la niña, ahora explicó que se espera el resultado de un estudio clave para conocer por qué falleció la menor.

"Previo a la denuncia, la causa de muerte de la bebé ya se estaba investigando con la autopsia que dispuse cuando los médicos que la habían atendido no quisieron extender certificado de defunción (...) No obstante eso, dispuse la realización de la autopsia que como causa de muerte arrojó una infección de las vías respiratorias no específica", explicó Roca a Diario La Provincia SJ.

Tras este escenario, el Fiscal aseguró que se ordenó un estudio llamado Histopatológico que se realiza con parte de los tejidos del cuerpo cuando se realiza la autopsia, y que se remiten a un laboratorio, se somete a un proceso científico de procesamiento de muestras, y los resultados son analizados por un médico patólogo. El estudio demora aproximadamente 30 días y tiene como finalidad confirmar la causa de muerte.

"En este caso en particular, eso fue lo que se hizo apenas se dispuso la autopsia. A los días vino la mamá e hizo la denuncia porque tiene dudas sobre la muerte de su hija y en estricta intervención con los profesionales que la atendieron. Ella considera que sufrió un destrato, poca empatía y falta de información de los médicos", subrayó.

Al respecto, Roca aseguró que hasta el momento la causa no tiene ninguna calificación legal debido a que primero hay que determinar si el procedimiento médico tiene algún tipo de vinculación con la causa de muerte de la niña. "Hasta ahora es una denuncia de presunta mala praxis", destacó.

Y agregó: "Cuando se obtenga el resultado del análisis se va a tener que comparar con todos los datos obrantes que están en la causa, que es la historia clínica. La niña no estuvo internada, fueron atenciones ambulatorias, entonces la secuencia de los registros de atención médica de la nena no son suficientes para determinar si muere a consecuencia de un procedimiento médico".

"Cualquiera de los resultados que se obtengan serán positivos para la investigación porque se van a poder tener las certezas de la verdad de lo que pasó", cerró Roca.

Secuencia de los hechos

En diálogo con este medio, el padre de Oriana, Darío Salinas, contó que la semana pasada su hija comenzó con síntomas de un aparente resfrío y por eso la llevaron a una guardia médica. Después de que un profesional la examinó, la medicó y envió nuevamente a la casa.

Pese a que la menor no mejoraba, decidieron llevarla de nuevo a un médico que le indicó a sus padres que tendría una aparente bronquiolitis. Por eso le hicieron análisis y una placa. "El médico le dijo a mi mujer que aparentemente los análisis no estaban tan mal y le dieron amoxicilina 500 cada 8 horas. La mandó a casa, la placa no la vio", relató su padre a Diario La Provincia SJ.

Posteriormente, sus padres decidieron llevarla a otro hospital, donde los médicos les dijeron que en realidad los análisis indicarían que la niña no estaba bien. Más tarde, cuando la trasladaron de urgencia en ambulancia, la menor falleció.