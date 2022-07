Ataque de un perro a un niño en Caucete: operaron al menor y le iniciaron un acta al dueño del can

jueves, 7 de julio de 2022 21:05

Durante la tarde de este jueves, una familia de Caucete vivió un momento de angustia y desesperación, cuando un menor de 3 años fue atacado por un perro cruza con raza Pitbull y a causa de las heridas quedó en grave estado.

Según la información que se amplió desde Relaciones Policiales, el hecho ocurrió cerca de las 15 horas, en en barrio Conjunto 5 en Caucete. Desde allí se recibió un llamado telefónico debido a que un can habría mordido a un menor de edad.

Al llegar al lugar, efetivos policiales de Comisaría 9na constataron la veracidad de lo manifestado, en donde el menor fue atacado por un can (tipo cruza con Pitbull), el cuál salió del interior del domicilio, mientras el menor estaba jugando en la vía pública. A raíz de tal suceso, el can lo mordió y le desprendió el cuero cabelludo a la altura de la frente, procediendo personal policial a solicitar una ambulancia.

Tras la gravedad del hecho, fue trasladado el menor por los progenitores en movilidad particular, al Hospital Cesar Aguilar, procediendo en colaboración personal de Comisaria 9na a guiarlos hasta dicho nosocomio, donde inmediatamente fue trasladado por la ambulancia departamental al Hospital Rawson, en Capital. Desde allí se conoció que el niño presentó heridas graves.

Su diagnóstico fue SCALP en el cuero cabelludo debiendo ser intervenido quirúrgicamente. Posteriormente se inició un Sumario Prevencional caratulado LESIONES CULPOSAS con intervención del Juzgado Correccional en turno. Ademas, prestó colaboración en el domicilio del propietario del can y personal de la Policía Ecológica, en donde al propietario le realizaron un acta por infringir el Art. 170° de la Ley 941-R, Ley 2002-L y Ley 2190-L, a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Caucete.

El acta se debió por no tener reglamentariamente en condiciones al can y por no adoptar los recaudos y las medidas de seguridad que le corresponden al animal.