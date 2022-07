Intentos de saqueos en San Juan: a los detenidos se les quitarán las asignaciones o beneficios sociales

sábado, 30 de julio de 2022 20:43

A los detenidos por los intentos de saqueos en Changomas y el saqueo en la distribuidora de Rawson se les quitará los planes sociales. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga quien informó tal disposición en conferencia de prensa.

Este sábado 36 personas fueron detenidas por estos hechos y ahora están bajo investigación. "El gobernador va a requerir al gobierno nacional que todas las personas detenidas, si llegaran a ser beneficiarios de asignación o beneficio social, que se les sea retirada", informó el funcionario.

Este sábado en la tarde un supermercado ubicado en calle Superiora y Vicentina, en Rawson, fue foco de un intento de saqueo por parte de un grupo de personas. Paralelamente una distribuidora ubicada en calle Torino y Pasaje Patria, en el mismo departamento, alcanzó a ser víctima del hecho delictivo con un puñado de personas que lograron ingresar tras romper la persiana.

"Estábamos al tanto de la situación, lo que demuestra que había organización previa, habían un flayer circulando. El supermercado tenía un servicio de seguridad que permitió evitar el saqueo", comenzó explicando el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien explicó que tales hechos estaban organizados con personas de Rawson y de La Bebida que habían sido movilizados hasta allí.

Producto de esto se secuestró una camioneta que fue la que trasladó a las personas y ahora se busca identificar quiénes fueron los ideólogos de estos hechos delictivos. Producto del accionar policial, 20 personas fueron trasladadas a Comisaría 36 y otras 16 fueron llevadas a Comisaría 6. Ahora todos fueron puestos a disposición del sistema de Flagrancia y entre lunes y martes serán juzgadas.

Los detenidos son tanto mujeres como hombres, menores y mayores de edad, que ahora serán chequeadas para saber si tienen prontuario/antecedentes. Actualmente se está en la etapa investigativa por delitos contra la propiedad, tentativa de robo, delitos contra la seguridad y daños en la vía pública. Se están recabando las pruebas y van a ser procesados ahora los que estén aprendidos. Si se pudiera identificar a través de las cámaras a otras personas serán procesadas por el sistema acusatorio.

Distribuidora que alcanzó a ser saqueada

"Una vez que determinemos la responsabilidad de cada uno y veamos cuantas figuras delictivas les puede corresponder, recién ahí se verá la pena. Tenemos 48 horas para presentar el hecho ante el juez de Flagrancia", explicó por su parte la fiscal Virginia Branca quien subrayó que en principio las personas serán juzgadas por separado las que actuaron en el supermercados y las que lo hicieron en la distribuidora.

"Por los dichos de los empleados, en la distribuidora se alcanzaron a llevar computadoras lo que demuestra que no buscaban productos de primera necesidad. Hasta que no tengamos un inventario que nos pueda proporcionar el propietario del local no podemos saber cuánto y cuáles son los bienes que se llevaron de ese lugar", señaló Branca.