Familia de la chica asesinada en Alto de Sierra: "queremos que quien la mató esté presa"

viernes, 29 de julio de 2022 11:35

El pasado 23 de marzo, Fabiana "Chingo" Cabrera (31) fue asesinada en el interior del asentamiento Río San Juan, en Alto de Sierra, Santa Lucía. La mujer, madre de 4 hijos, fue ultimada en una gresca que luego terminó con una imputada: Yanina Alderete (40). A poco más de 4 meses de aquel hecho, la familia de la víctima se movilizó a Tribunales para pedir que esta mujer quede presa.

"Ella está en libertad disfrutando de sus hijos mientras los 4 hijos de mi hermana quedaron sin su madre. Ella ahora goza de la libertad y de sus hijos", comenzó contando Juliana a Diario La Provincia SJ en la puerta de Tribunales.

Hasta allí se movilizaron no sólo las hermanas de la víctima sino también los hijos de ella. Con pancartas, los pequeños reclamaron llevando una escena muy triste. "Es horrible todo esto, más que nada para sus hijos que la sienten muchísimo y todos los días peor. Su bebé ve la foto y dice 'mama, mama teta'. Eso nos destruye el alma, cómo le explicas a una criatura que no volverá más su mamá", agregó.

Fabiana era madre de una chica 12 de años, otra de 10 años, un varón de 8 años y un bebé de 1 año. Los niños viven con sus padres pero la ausencia de la madre pesa. Por ellos fue que también la familia de la joven se movilizó a Tribunales, donde fueron recibidos por el fiscal de Delitos Especiales, Micheltorena.

"Nos recibió el fiscal y nos dijo que para que la causa no se caiga, necesitamos el celular pero no está. Se han hecho allanamientos por todos lados pero no está. Si hay un celular no lo se pero qué más quisiéramos que aparezca el celular para que mi hermana descanse en paz", explicó Juliana.

Luego agregó: "Por qué no buscan en la parte de ella el celular. Capaz que cuando mi hermana estuvo tirada en el piso ella fue y lo sacó porque no le convenía que se viera el video donde ella misma la mata a mi hermana. Nos piden el celular sino la causa puede caer. ¿Qué justicia existe?".

Luego Juliana aclaró un dato que se manejó al principio de la investigación: "no hay cuchillo, eso es mentira" y destacó: "Qué más queremos nosotros de que se aclare esto. ¿Por qué no buscan por el lado de ella?, cuando mi hermana estuvo tirada le quitó el celular. ¿Por qué no ven esa parte también?".