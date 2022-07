Colectivos apedreados en 9 de Julio: hay 3 detenidos y un factor podría complicar su situación

jueves, 28 de julio de 2022 11:08

El pasado 11 de julio, en la localidad de Las Chacritas, en 9 de Julio, tres colectivos de larga distancia y un camión fueron apedreados por personas y tras el ataque debió intervenir la policía.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró en Ruta 20 y calle Zapata, donde personas desconocidas arrojaron piedras a los vehículos que circulaban por el lugar, ocasionando daños a tres colectivos de larga distancia, siendo de las empresas San Juan – Mar del Plata, Autotransportes San Juan y Socasa. De acuerdo a lo que se confirmó este miércoles, hay 3 detenidos, entre 19 y 20 años, por el hecho de los 6 que se buscaban.

La jueza Carolina Parra, del Segundo Juzgado Correccional, expresó en radio AM1020 que "son personas mayores de edad y dos fueron detenidos y otro se presentó a la comisaría. Este es el resultado de una labor minucioso de la policía, tanto de la Comisaría de Las Chacritas como la sección Seguridad Personal y trabajamos sobre las denuncias que realizaron las empresas".

Destacó que se los investiga por el delito de "Daño", es excarcelable, y que aunque hay versiones de que hubo pasajeros heridos, no realizaron la denuncia. "De hacerlo, se pasaría a otra carátula que podría, con los informes médicos pertinentes, influir en la imputación al existir lesiones de una víctima. Están a tiempo de denunciar, si así lo quieren y se suma más prueba para esclarecer el hecho, de cara a un presunto procesamiento. Por ahora, se investiga un daño".

Parra expresó que se buscará conocer el dolo o la causa por la que los presuntos responsables habrían cometido el delito: "Puede ser dañar el colectivo o un vehículo o un acto preparatorio para un delito contra la propiedad. Tomamos en cuenta los indicios que tenemos ya que no intervinieron muchas personas y tomando en cuenta que circulaba mucha gente en el colectivo. Esto es una presunción".

La jueza manifestó que los detenidos no tienen condenas por delitos anteriores y son de la zona en la que se registraron los ataques vandálicos. "La investigación de este caso es compleja: por el horario, porque no hay cámaras en el lugar, por la velocidad de los colectivos, porque la zona está oscura y no hubo vecinos como testigos. Es muy difícil la prueba en este tipo de delitos. La policía hizo un trabajo importante en la zona, entrevistando a los vecinos", agregó.